Battleheart Legacy+: Rollenspiel startet heute auf Apple Arcade

Bei Apple Arcade gibt es heute ein neues „legendäres Spiel“, also ein Spiel, das schon länger im Store verfügbar ist, jetzt aber auch im Apple Arcade-Katalog zu finden ist. Die Rede ist von Battleheart Legacy+ (App Store-Link).

Seit 2015 ist das Premium-Rollenspiel schon verfügbar. In Battleheart Legacy findet ihr eine Fantasiewelt vor, die in wunderschönen und aufwändigen 3D-Grafiken umgesetzt worden sind. Beschreiben lassen sich die Umgebungen am ehesten als mittelalterlich und sehr an das Konzept des berühmten Spiels Legends of Zelda angelehnt.

Battleheart Legacy verfolgt auch hinsichtlich seines Gameplays ein Prozedere, das dem von Zelda sehr nahe kommt. Ausgestattet mit einem männlichen oder weiblichen Charakter, der mit einem Avatar und einem eigenen Namen versehen werden kann, macht man sich auf, um die Fantasiewelt eines Königreiches zu erkunden, die Spielfigur nach und nach mit weiteren Fähigkeiten und Gegenständen zu erweitern, mit Personen zu sprechen und Informationen zu bekommen, und natürlich auch Kämpfe gegen Horden von gefährlichen Kreaturen auszuführen.

Insgesamt finden sich in Battleheart Legacy über 200 verschiedene Ausrüstungsgegenstände, die es zu entdecken gilt, sowie mehr als 150 unterschiedliche Fähigkeiten in 12 Charakter-Klassen. So können Gegner unter anderem vergiftet, per Meteorit in die Luft gejagt, oder mit Gesang in einen Schlaf versetzt werden. Zwischendurch sorgen immer wieder spannende Boss-Battles für zusätzliche Motivation. Leider ist das Spiel nur in Englisch verfügbar.