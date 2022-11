Timery Zeiterfassung: Update auf Version 1.5 mit Sperrbildschirm-Widgets und mehr

Wer freiberuflich arbeitet, ist oft auf ein Tool zur Zeiterfassung angewiesen, um Projekte und die damit verbrachte Zeit besser im Blick behalten zu können. Im App Store gibt es für diese Zwecke zahlreiche Lösungen für alle Anwendungsbereiche. Eines davon, Timery (App Store-Link), hat nun ein größeres Update spendiert bekommen und liegt ab sofort in Version 1.5 im deutschen App Store vor. Die Anwendung lässt sich auf iPhones, iPads, der Apple Watch und dem Mac installieren und benötigt dafür etwa 41 MB an freiem Speicherplatz. Timery lässt sich in englischer Sprache verwenden und benötigt zur Nutzung einen Toggl-Account zum Time Tracking.

In der nun vorliegenden Version 1.5 von Timery gibt es vor allem gute Neuigkeiten für User der neuesten Betriebssysteme von Apple. Timery verfügt nämlich nun über iOS 16-Widgets für den Sperrbildschirm und auch Live-Aktivitäten. Das Lockscreen-Widget kann die aktuelle Zeiterfassung, die heute insgesamt erfasste Zeit oder einen neuen Timer anzeigen. Jedes Widget umfasst jeweils eine kreisförmige und die größere rechteckige Variante, die sich unterhalb der Uhrzeit auf dem Sperrbildschirm einfügen lassen. Auch eine schmale Version, die sich oberhalb der Uhr einfügen lässt, ist vorhanden. Die Widgets lassen sich so konfigurieren, dass sie einen bestimmten gespeicherten Timer starten oder eine Liste von Timern anzeigen.

Die neuen Live-Aktivitäten von Timery zeigen den aktuellen Zeiteintrag auf der Dynamic Island des iPhone 14 Pro (Max) und auf dem Sperrbildschirm an. Durch langes Drücken auf einen der beiden Bildschirme werden zusätzliche Informationen über das aktuelle Projekt, die Aufgabe und die für den Tag erfasste Gesamtzeit angezeigt.

Kurzbefehle und Fokus-Filter für macOS Ventura

Ebenfalls neu und durchaus praktisch ist eine Gitteransicht für gespeicherte Timer, die bei größeren Bildschirmen wie dem iPad und auf dem Mac standardmäßig aktiviert ist. Das zweispaltige Layout nutzt den Platz optimal und macht es so einfacher, eine lange Liste gespeicherter Timer zu verwenden.

Weiterhin gibt es in Timery 1.5 unter macOS Ventura neue Fokus-Filter, um so selbst entscheiden zu können, wann man welche Infos sehen möchte – beispielsweise bei freiberuflicher Arbeit für einen bestimmten Kunden bzw. Kundin. Und auch weitere Kurzbefehle für macOS Ventura haben in der neuen Timery-Version Einzug gehalten. Die neuen Aktionen „Gespeicherte Timer suchen“ und „Zeiteinträge suchen“ erlauben es, nach Projekten, Beschreibungen, Startzeiten und mehr zu filtern.

Timery in Version 1.5 steht allen Nutzern und Nutzerinnen der App ab sofort kostenlos im deutschen App Store zur Verfügung. Die Anwendung erhält im Durchschnitt sehr gute 4,7 von 5 Sternen und finanziert sich über ein Abo, das monatlich 0,99 Euro bzw. jährlich 10,49 Euro kostet.