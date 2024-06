Bedienungshilfen unter iOS 18: Fahrzeug-Bewegungshinweise gegen Reisekrankheit

Apple hatte bereits Mitte Mai dieses Jahres erste Ankündigungen für das neue iOS 18 für das iPhone getätigt. Eine davon, Fahrzeug-Bewegungshinweise, wurde nun mit der ersten Vorabversion von iOS 18 in die Tat umgesetzt.

Die Funktion „Fahrzeug-Bewegungshinweise“ ist eine der Bedienungshilfen unter iOS 18 und soll Menschen dabei helfen, auftretende Reisekrankheits-Symptome in Bahn, Bus oder Autos zu reduzieren. Dies wird erreicht, indem am Bildschirmrand animierte schwarze Punkte angezeigt werden, die sich entsprechend der jeweiligen Bewegungen des Fahrzeugs verändern. Durch diese Maßnahme sollen sensorische Konflikte vermieden werden, die bei einigen Personen zu Übelkeit führen können.

Schnell und einfach über das Kontrollzentrum aktivieren

Hat man die Fahrzeug-Bewegungshinweise aktiviert, sind die schwarzen Punkte automatisch an den Bildschirmrändern zu finden, sobald das iPhone erkennt, dass man sich in einem fahrenden Fahrzeug aufhält. Beschleunigt das Fahrzeug, bewegen sich die Punkte nach unten, wird gebremst, bewegen sie sich zum oberen Bildschirmrand. Bei Kurvenfahrten erfolgt eine jeweilige seitliche Verschiebung der Punkte. Durch die visuelle Darstellung der Fahrzeugbewegungen sollen die Symptome der Reisekrankheit gelindert werden. Besonders hilfreich soll die Funktion sein, wenn das iPhone nach vorne in Fahrtrichtung ausgerichtet ist.

Die Bedienungshilfe kann in iOS 18 auch über das neue Kontrollzentrum auf dem iPhone aktiviert bzw. deaktiviert werden. Ob die kleinen schwarzen Punkte im Alltag wirklich zu einer Verringerung beitragen können, wird sich zeigen, wenn iOS 18 flächendeckend an die Nutzer und Nutzerinnen verteilt wird und in Bus, Bahn oder Autos verwendet werden kann. Das unten eingebundene YouTube-Video zeigt euch die Bedienungshilfe nochmals in Aktion.