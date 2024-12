CarPlay: Hyundai hält „vorerst“ an CarPlay-Support fest

Autohersteller wie GM hatten zuletzt den Support für CarPlay in ihren Fahrzeugen zugunsten eigener Infotainment-Systeme aufgekündigt. Hyundai-Manager Olabisi Boyle erklärte nun in einem Interview mit InsideEVs, dass sein Unternehmen an dem Support von CarPlay festhalten wolle – zumindest vorerst.

Boyle, Senior Vice President für Produktplanung und Mobilitätsstrategie bei Hyundai, erklärte in einem Interview, dass Hyundai seinen Kunden „alle Möglichkeiten bieten“ wolle, einschließlich der Unterstützung von CarPlay. „Im Moment halten wir noch an Android Auto und CarPlay fest“, sagte Boyle. „Es ist ein bisschen wie beim Laden von Elektrofahrzeugen. Während wir uns weiterentwickeln, müssen wir den Menschen alle Optionen offenhalten.“

Hyundai plant zudem, in naher Zukunft weiterhin Verbrenner- und Hybridfahrzeuge anzubieten – zumindest so lange, bis der Übergang zu Elektrofahrzeugen vollständig abgeschlossen ist. „Letztendlich werden wir komplett auf E-Fahrzeuge umsteigen“, erklärte Boyle.

Mit Blick auf CarPlay geht Boyle davon aus, dass sich Autohersteller zukünftig auf eine Art Standard einigen könnten, der CarPlay ersetzen wird. Es seien, so Boyle, möglicherweise bessere Alternativen denkbar, die sich viele heute noch nicht vorstellen können.

Hyundai entwickelt eigenes Infotainment-System

Wie Boyle andeutet, arbeitet Hyundai derzeit an einer eigenen Infotainment-Lösung. Der fortgesetzte Support von CarPlay scheint daher lediglich eine Übergangslösung zu sein, bis das eigene System fertiggestellt ist. Interessanterweise wird Hyundai bereits nicht mehr in Apples Liste der Autohersteller geführt, die die nächste Generation von CarPlay unterstützen wollen. Es deutet also alles darauf hin, dass der Support für CarPlay zeitlich begrenzt ist. Bleibt abzuwarten, ob CarPlay in Zukunft in weiteren Autos integriert wird.