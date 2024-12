Kuo: Neuer HomePod mit integriertem Display soll im 3. Quartal 2025 erscheinen

Über einen aktualisierten HomePod mit integriertem Display gab es schon in der Vergangenheit so einige Gerüchte und Prognosen. Einige Quellen gingen davon aus, dass ein aktualisiertes Modell schon in diesem Jahr erscheinen könnte – knapp vier Wochen vor Jahresende können wir allerdings diese Prognose getrost abhaken.

Auch der bekannte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo mischt in den Prognosen um einen zukünftigen HomePod kräftig mit. Wie Kuo nun in einem neuen Bericht bei Medium mitteilt, soll ein neuer HomePod mit integriertem Display auf der Oberseite nach der WWDC 2025, die im nächsten Jahr wohl wie gewohnt im Juni des Jahres stattfinden wird, veröffentlicht werden. Der Apple-Analyst geht dabei von einem offiziellem Release im dritten Quartal des nächsten Jahres aus.

Als Begründung für die Verzögerung nennt Kuo die Software-Entwicklung, und auch zu den Spezifikationen eines neuen HomePods äußert sich der Apple-Analyst in seinem Bericht. „Der HomePod mit Display wird voraussichtlich einen A18-Prozessor, ein 6 bis 7 Zoll großes Display und Unterstützung für Apple Intelligence bieten“, berichtet Kuo.

Größerer Fokus auf Smart Home-Funktionen?

Im Vergleich zum aktuellen HomePod-Lineup solle der HomePod mit Display mehr Wert auf Smart-Home-Funktionen legen. Dies könne als strategische Neupositionierung der HomePod-Produktlinie durch Apple gesehen werden. Kuo nennt als praktisches Beispiel für eine erfolgreiche Neupositionierung in der Vergangenheit die Apple Watch, „die sich von einem iPhone-Zubehör und Modeprodukt zu einem Gerät für das Gesundheitsmanagement entwickelt hat“.

Dass Apple den Smart Home-Markt ins Visier nehmen wird, machte bereits ein kürzlich von Bloomberg-Redakteur und Apple-Insider Mark Gurman veröffentlichter Bericht deutlich. Demnach arbeite Apple an einem All-in-One-Home-Management-Hub, der ein quadratisches Display und eine halbkugelförmige Basis wie die des iMac G4 aufweisen soll.

Wie Ming-Chi Kuo in seinem neuesten Bericht prognostiziert, soll Tianma Microelectronics der exklusive Panel-Lieferant für das Display des neuen HomePods sein, BYD Electronics soll den HomePod exklusiv fertigen. Kuo geht von bescheidenen Liefererwartungen für einen 2025er HomePod mit Display aus: Etwa 500.000 Exemplare sollen im zweiten Halbjahr des nächsten Jahres verkauft werden. „Bei positiver Marktresonanz könnten die jährlichen Auslieferungen dieses Produkts die Millionengrenze erreichen“, so Kuo.

Wäre ein HomePod mit integriertem Display von euch für Interesse? Welche Funktionen würdet ihr euch von einem neuen HomePod-Modell wünschen? Wir sind wie immer gespannt auf eure Kommentare zum Thema.

Fotos: MacRumors.