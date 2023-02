Congstar bietet ab sofort eine Multi-SIM an

Die zur Telekom gehörenden Marke Congstar bietet ab sofort auch Unterstützung für Multi-SIM an. Die Multi-SIM ist eine Zweitkarte zum herkömmlichen Mobilfunktarif. Diese hat die gleiche Rufnummer und ermöglicht euch, euren Tarif gleichzeitig in zwei Endgeräten zu nutzen – etwa in einem Smartphone und gleichzeitig in einem Tablet. Grundsätzlich habt ihr dann zwei Karten, eine Rufnummer, ein Datenvolumen und eine Rechnung.

SMS können dabei nur von einer Karte versandt werden. Im Regelfall handelt es sich dabei um die Hauptkarte. Ihr könnt im Zweifelsfall mit dem GSM-Code *221# abfragen auf welcher Karte diese Funktion aktiv ist. Mit *222# könnt ihr Änderungen bei Bedarf vornehmen. Wichtig: Die Multi-SIM gibt es bei Congstar nur als physische SIM-Karte und kann nicht mit Apple Watches oder anderen Smartwatches verwendet werden.

Die Multi-SIM kann mit jedem regulären Congstar Rechnungstarif ab 2019 verwendet werden. Eine Nutzung mit Prepaid, Homespot, Congstar X oder Datentarifen ist hingegen grundsätzlich nicht möglich. Für die zusätzliche Karte berechnet Congstar eine monatliche Servicegebühr von 5 Euro. Zusätzlich fällt ein einmaliger Bereitstellungspreis von 5 Euro an. Analog zu unseren Optionen kann die Multi-SIM jederzeit zum Ende des Kalendermonats gekündigt werden. Wird der zugehörige Tarif gekündigt, gilt dies auch für die Zweitkarte.

Die Verwaltung der Multi-SIM kann über die kostenlose Congstar-App oder direkt im MeinCongstar Kundencenter verwaltet werden.