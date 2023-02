Tracker mit AirTag-Technik bereits für unter 12 Euro

In der Vergangenheit haben wir schon häufiger über die kleinen Bluetooth-Tracker von Atuvos berichtet. Sie sind ausgestattet mit AirTag-Technik von Apple und verhalten sich bis auf die Nahbereichsortung mit neueren iPhone-Modellen genau so, wie es auch die Apple-Tracker tun.

Heute könnt ihr die Schlüsselfinder von Atuvos wieder besonders günstig kaufen. Dazu müsst ihr einfach auf der jeweiligen Produktseite den Rabattgutschein aktivieren und zahlt dann an der Kasse nur noch die folgenden Preise:

Den geringsten Stückpreis zahlt ihr also beim Doppelpack, zumindest solange dort der 30 Prozent Gutschein aktiv ist.

Das erwartet euch bei den Atuvos Trackern

Der Atuvos Tracker ist mit einem Apple-zertifizierten Chip ausgestattet und kann, wenn er verloren ist, genau wie der AirTag von allen aktiven Apple-Geräten aufgespürt werden. So könnt ihr im Normalfall binnen weniger Minuten feststellen, wo der Tracker steckt.

Was dagegen fehlt, ist der U1-Ultrabreitband-Chip. Beim AirTag kommt er zum Einsatz, um mit einem iPhone 11 oder neuer die zentimetergenaue Position zu bestimmen, wenn man sich selbst in unmittelbarer Nähe befindet. Im Gegenzug verfügt der Atuvos Tracker allerdings über einen lauteren Lautsprecher als ein AirTag und kann so über einen Signalton einfach gefunden werden – egal mit welchem Apple-Gerät.

Was die Bauform anbelangt, ist der Atuvos Tracker natürlich nicht ganz so hochwertig wie die AirTags, auch die Dicke fällt etwas größer aus. Dafür gibt es aber ein kleines Loch, um den Dinge-Finder an einem Schlüsselbund zu befestigen – so spart man sich zusätzliches Zubehör.