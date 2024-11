DeepL Voice: Simultan-Übersetzung von Konversationen kommt

Unternehmen, die die Übersetzungssoftware DeepL (App-Store-Link) im Einsatz haben, können sich fortan über das praktische neue Feature „DeepL Voice“ freuen, mit dessen Hilfe gesprochenes Wort in Echtzeit in eine gewünschte Sprache übersetzt werden kann. Das könnte vor allem in Institutionen und Unternehmen hilfreich sein, die international tätig sind oder Kunden auf verschiedenen Ländern betreuen.

DeepL Voice lässt sich dabei sowohl in Online-Meetings als auch ein Offline-Konversationen einsetzen. In Online-Situationen werden die Übersetzungen in „DeepL Voice für Meetings“ als Untertitel eingeblendet. So kann jeder Gesprächsteilnehmer in seiner favorisierten Sprache am Meeting teilnehmen, während alle Teilnehmenden eine Simultanübersetzung in ihrer präferierten Sprache in Textform erhalten.

In Offline-Gesprächen liefert euer iPhone mit „DeepL Voice für Gespräche“ eine Speech-to-Text-Übersetzung, die ihr in der DeepL-App nachlesen könnt.

Mit DeepL Voice will DeepL Unternehmen dabei helfen, Kosten zu senken, die durch die Zusammenarbeit von mehrsprachigen Teams und den dadurch möglicherweise bestehenden Reibungsverlust durch Sprachbarrieren entstehen.

Dazu hat DeepL seinen bisherigen Übersetzer weiterentwicklt, um nun auch die Simultanübersetzungen von gesprochenem Wort möglich zu machen. Dabei bleiben alle eingegebenen Daten zu jeder Zeit verschlüsselt.

Preise für DeepL Voice bisher nicht bekannt

Was DeepL Voice selbst allerdings kostet, macht DeepL nicht öffentlich. Vielmehr bittet man interessierte Unternehmen darum, bei der DeepL-Sales-Abteilung anzurufen und sich dort ein entsprechendes Angebot einzuholen.