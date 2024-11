Rain Viewer: Wetter-App jetzt mit Wetterberichten der Nutzerschaft

Über die Wetter- und Regenradar-App Rain Viewer (App Store-Link) haben wir in der Vergangenheit bereits mehrfach berichtet. Die Anwendung konzentriert sich vornehmlich auf Niederschlagsinfos und -karten für die ganze Welt, bietet darüber hinaus aber auch stündliche und tägliche Wettervorhersagen sowie Infos zu Sonnenauf- und Sonnenuntergang, Luftqualität, Unwetterwarnungen und mehr.

Kurz nach der Veröffentlichung von iOS 18 hat Rain Viewer bereits ein großes Update auf Version 5.5 spendiert bekommen, rund zwei Wochen später landete die nächste Aktualisierung auf v5.6 im deutschen App Store. Nun gibt es erneut Neues von Rain Viewer zu vermelden, denn das Entwicklerteam hat mit Wetterberichten eine neue visuelle Kartenebene hinzugefügt.

Die neue Wetterberichte-Funktion beinhaltet das Senden von Berichten über das Wetter an einem bestimmten Ort von den Nutzern und Nutzerinnen der App. Dadurch wird eine weitere Ebene auf der Karte erstellt und eine interne Wetter-Community entsteht, da alle User sehen können, wer welches Wetter hat. Eine ähnliche Funktion gibt es auch bereits seit längerem in der DWD Warnwetter-App, bei der man Wettermeldungen für den aktuellen Ort einreichen kann.

Auch Regenbogen- und Polarlichter-Meldungen möglich

Der Zweck der neuen Funktion: Es lassen sich Berichte über falsche aktuelle Wetterdaten einreichen, um so dem Entwicklerteam von Rain Viewer zu helfen, kurzfristige Vorhersagen zu verbessern. Wenn man das aktuelle lokale Wetter mit anderen teilt, sieht man auch auf der Karte, was andere gemeldet haben. So kann man beispielsweise auch verfolgen, wenn jemand ein Polarlicht oder einen Regenbogen vor Ort entdeckt hat. Rain Viewer selbst verfügt nicht über eine Anzeige von Regenbögen oder Polarlichtern, aber User können diese Kategorie in den Wettermeldungen auswählen.

Rain Viewer ist nach wie vor in einer kostenlosen und kostenpflichtigen Version erhältlich. In letzterer sind Funktionen wie eine Unwetterverfolgung in Echtzeit, Unwetterwarnungen und die Bewegungsrichtung eines Sturms, ebenso wie 48-Stunden- und 14-Tage-Wettervorhersagen integriert. Das Premium-Abo kostet monatlich 4,99 Euro oder 18,99 Euro/Jahr. Die rund 245 MB große Anwendung ist in deutscher Sprache sowie ab iOS/iPadOS 15 bzw. watchOS 10.0 oder neuer nutzbar.