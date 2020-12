Die 8: In diesem Zahlen-Puzzle müsst ihr rechnen, was das Zeug hält

Glaubt ihr, ihr seid fit im Kopfrechnen? Dann solltet ihr euch unbedingt das neue Puzzle-Game Die 8 (App Store-Link) genauer ansehen, das ab sofort im deutschen App Store zum kostenlosen Download für iPhones und iPads bereit steht. Für die Installation sollte man über 82 MB an freiem Speicherplatz verfügen und iOS 10.0 oder neuer auf dem Gerät haben. Auch eine deutsche Sprachversion wurde von Seiten des Entwicklers Ilya Barbyshev bereits integriert.

„Die 8 ist ein süchtig machendes Mathe-Puzzlespiel, bei dem Sie die Option auswählen müssen, mit der die angegebene Zahl vor Ablauf der Zeit in die Zahl 8 umgewandelt wird.“ So berichtet der Entwickler im App Store über sein kleines, aber herausforderndes Puzzle-Game. Das Grundprinzip des Gameplays ist daher schnell erklärt: In einem Kreis sieht man eine Zahl, die durch eine von insgesamt vier möglichen Optionen zur Zahl 8 gebracht werden muss. Beispiel: Im Kreis steht die 2. Als eine der vier Möglichkeiten zur Lösung gibt es „x4“ zur Auswahl, die in diesem Fall die richtige ist – da 2 x 4 = 8 ist.

Im weiteren Verlauf des Spiels bekommt man es dann auch noch mit größeren Zahlen und sogar zweistufigen Lösungen zu tun. So muss erst eine von vier Möglichkeiten für ein Zwischenergebnis ausgewählt werden, und dann in einem zweiten Schritt eine weitere der insgesamt vier Optionen.

Power-Ups, verschiedene Farbschemata und Bestenlisten integriert

Damit es nicht allzu schwer wird, hat der Entwickler zusätzliche Power-Ups in Die 8 integriert, die sich in jedem Level mittels Wischgeste über den Zahlenkreis aktivieren lassen. Ein Wisch nach links nimmt die erste Zahlenauswahl in zweischrittigen Lösungen zurück, und ein Wisch nach rechts entfernt zwei falsche Lösungsmöglichkeiten. Allerdings lässt sich immer nur ein Power-Up pro Level verwenden. Bedenken sollte man auch, dass jedes Level mit einem Zeitlimit versehen ist – endlos Zeit zum rechnen hat man daher leider nicht.

Über einen In-App-Kauf in Höhe von 2,29 Euro kann man sich dauerhaft von der eingeblendeten Werbung befreien, unter anderem auch von einem ständig vorhandenen Werbebanner am unteren Bildschirmrand. Auch insgesamt 14 weitere Farbschemata stehen zur Auswahl, die sich über das Sammeln von Tokens für Errungenschaften nach und nach freischalten lassen. Die Tokens können auch über weitere In-App-Käufe erworben werden. Für den ultimativen Vergleich sorgen darüber hinaus tägliche Herausforderungen sowie weltweite Bestenlisten. Welchen Highscore schafft ihr in Die 8?