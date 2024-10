Dunkles Icon, verlorenes Widget und technische Verbesserungen

Es gibt mal wieder einige Neuigkeiten rund um die appgefahren News-App, die wir mit euch teilen müssen. Die meisten davon positiv, allerdings ist uns auch ein Fehler unterlaufen. Fangen wir doch direkt mal mit den Homescreen-Widgets an.

Am Donnerstag wurde uns von unserem Entwickler ein neuer „Build“ für unsere App zur Verfügung gestellt, der ausschließlich das neue dunkle und eingefärbte Icon für den Homescreen beinhalten sollte. Nach einem kurzen Check haben wir das Update bei Apple zur Prüfung eingereicht und es wurde wenig später freigegeben. Was uns dabei nicht aufgefallen ist: Irgendetwas hat die Widgets für den Homescreen komplett aus der App gekickt.

Auch dank unserer Hinweise haben wir den Fehler bereits an unseren Entwickler weitergeleitet und hoffen, dass er Anfang der kommenden Woche die notwendigen Schritte einleitet, um das Widget wieder zurückzubringen. Bitte entschuldigt an dieser Stelle die Unannehmlichkeiten!

Technische Verbesserungen rund um die Ladezeiten

In den letzten Wochen haben wir einige Zeit mit der Optimierung unserer digitalen Infrastruktur verbracht. Unter anderem sind wir auf einen anderen Server umgezogen und haben unsere Systeme auf den neuesten Stand gebracht. Einige Wochen nach dem Server-Umzug kam es dann aber zu Problemen: Log-Dateien wurden immer größer und haben den Server ausgebremst. Diesen Fehler haben wir mittlerweile identifiziert und behoben.

Ganz frisch haben wir das Push-System umgestellt. Anstatt mehrere tausend Mitteilungen auf einen Schlag zu verschicken, werden diese nach der Veröffentlichung eines Beitrags nun über 5 Minuten hinweg gesendet. So wird die Last ein wenig verteilt und Artikel sollten sich direkt nach Erhalt der Mitteilung schneller öffnen lassen – so zumindest unsere Eindrücke.

Als Nächstes werden wir an unserer Link-Struktur arbeiten, um einen kleinen Bug im Caching-Plugin eines Drittanbieters zu umgehen. Davon solltet ihr nicht viel mitbekommen, am Ende wird sich aber auch das positiv auf die Performance auswirken.

Geplante Updates: Einfacher zum nächsten Artikel

Zudem steht, hoffentlich noch für dieses Jahr, ein Funktionsupdate auf der Agenda. Wir wollen es euch endlich wieder ermöglichen, noch schneller von einem Artikel zum nächsten zu springen.

Wir befinden uns derzeit noch ganz am Anfang der Planungen. Vermutlich wird es über eine Wischgeste oder dedizierte Buttons gelöst, Genaueres können wir euch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.