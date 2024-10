Poly Bridge 3: Neues Puzzle im Stil von Bridge Constructor gestartet

Mit der Bridge Constructor-Reihe gibt es schon seit längerem eine spannende Puzzle-Reihe, in der ihr als Ingenieure bzw. Ingenieurinnen tätigt seid und in einer Simulation möglichst tragfähige Brücken konstruieren müsst. In Konkurrenz dazu steht eine weitere Spiele-Serie in diesem Stil: Poly Bridge. Mit dem kürzlich erfolgten Start des dritten Teils, Poly Bridge 3 (App Store-Link), bekommen Fans von Brückenbau-Simulationen neues Spielefutter präsentiert.

Nachdem bereits der erste Teil der Reihe allein im deutschen App Store ganze 4,8 von 5 Sternen bei über 1.500 Bewertungen erhalten hat, reichte das Entwicklerteam von Dry Cactus im Herbst 2020 mit Poly Bridge 2 den direkten Nachfolger nach. Bis zur Veröffentlichung von Teil 3 vergingen also satte vier Jahre, aber nun hat das Warten ein Ende: Poly Bridge 3 kann zum einmaligen Kaufpreis von 2,99 Euro auf iPhones und iPads aus dem deutschen App Store geladen werden. Das Spiel ist rund 647 MB groß, benötigt iOS/iPadOS 15.0 oder neuer, und lässt sich auch in deutscher Sprache absolvieren.

„Poly Bridge 3 ist ein Rätselspiel, in dem sich alles um das Bauen von Brücken dreht. Bringe Fahrzeuge an ihr Ziel, indem du deine Baukunst und deinen Einfallsreichtum an ihre Grenzen bringst. Hängebrücken, Zugbrücken, mehrstöckige Brücken, verrückte Gerade-so-Brücken, Brücken, Brücken, Brücken!“

Open-World-Kampagne und über 150 neue Level

So berichtet Dry Cactus über die Neuerscheinung. Natürlich wurden auch für den dritten Teil der Poly Bridge-Serie einige Änderungen vorgenommen. So gibt es jetzt eine neue Open-World-Kampagne mit einem Dutzend neuer Welten und insgesamt über 150 neue Level. „Sprünge, Hydrauliken, ‚normale‘ Brücken und noch vieles mehr sorgen für stundenlangen Spaß“, heißt es vom Entwicklerteam. „Riskiere waghalsige Sprünge in den Halsbrechertürmen oder lasse in den Bifröst-Schluchten deine hydraulischen Muskeln spielen!“

Darüber hinaus stellt das Entwicklerteam auch einen Sandbox-Modus bereit, in dem man selbst kreativ werden kann, ebenso wie eine Galerie mit zig Gamer-Videos, in denen man interessante Brücken-Konstruktionen unter verschiedenen Berücksichtigungen, beispielsweise einem möglichst geringen Budget, entdecken kann. Poly Bridge 3 hält insgesamt acht Profile bereit, falls man das Spiel auch mit dem gesamten Freundeskreis oder der Familie absolvieren möchte.

Wer den besonderen Wettbewerb gegen Spieler und Spielerinnen aus der ganzen Welt schätzt, freut sich über eine Integration von Bestenlisten und Erfolge fürs Game Center von Apple. Hat man dann immer noch nicht genug vom Brückenbau bekommen, kann der Vorgänger Poly Bridge 2 (App Store-Link) aktuell zum kleinen Preis von 1,99 Euro im App Store geladen werden.