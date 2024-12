Eve-App jetzt auch für Android verfügbar

Eve Thermo findet ihr heute nicht nur bei uns im Adventskalender, sondern ab sofort auch als fertige Matter-Variante im Handel. Außerdem gibt es noch eine spannende News für alle Familien, die sich nicht komplett auf Apple-Geräte festlegen wollen. Nach langer Wartezeit ist endlich die Android-App von Eve Systems fertig.

Während die früheren Produkte mit einem Fokus auf HomeKit ja ausschließlich im Apple-Kosmos unterwegs waren, gibt es mit dem Matter-Standard neue Möglichkeiten. Nun darf auch Android mitspielen. Die passende App bietet Eve Systems ab sofort selbst an, natürlich zum kostenlosen Download.

Allerdings gibt es noch etliche Einschränkungen, unter anderem ist die Android-App bisher nur mit dem Eve Thermo kompatibel. Passend zur Heizsaison, immerhin. Andere Geräte, wie etwa Eve Energy, werden allerdings noch nicht unterstützt. „Die Unterstützung für weitere Eve-Geräte, zusätzliche Plattformen wie Amazon Alexa und Samsung SmartThings sowie Sprachen ist in Arbeit und wird in kommenden Versionen der App hinzugefügt werden“, lässt uns Eve Systems wissen.

Mit der Eve-App für Android lassen sich bisher autonom auf Eve Thermo laufende Zeitpläne für Werktage und freie Tage anlegen und verwalten, auch eine manuelle Steuerung der Heizkörper ist natürlich möglich. Eve für Android ist dabei eine der ersten Apps, die auf Basis der APIs von Googles Home entwickelt worden ist.

Eve Thermo mit HomeKit (kann auf Matter aktualisiert werden):

Angebot Eve Thermo (Apple Home) - Smartes Heizkörperthermostat, spart Heizkosten, moderne... Eve Thermo erfordert ein iPhone oder iPad mit der neuesten Version von iOS/iPadOS

Mit Zeitplänen einzelne Räume oder das ganze Haus automatisch und passend zum Tagesablauf heizen – unabhängig von iPhone und Internet....

Nicht vergessen: Schau gerne in unseren Adventskalender

Schaut in diesem Zusammenhang gerne auch noch in unserem Adventskalender vorbei, dort könnt ihr heute ein Eve-Paket im Gesamtwert von über 350 Euro gewinnen. Darin enthalten sind auch drei Eve Thermo Heizkörper-Thermostate, die nach einem Firmware-Upgrade auf die Matter-Version auch mit der neuen Android-App gesteuert werden können. Mitmachen lohnt sich also ganz sicher.