informed: Neue News-Plattform vereint zahlreiche Publikationen unter einem Dach

Immer mehr Menschen fühlen sich von der digitalen Informationsflut und der Zunahme an Fehlinformationen überfordert. Sie haben zwar grundsätzlich großes Interesse daran, regelmäßig Nachrichten aus verschiedenen Quellen mit unterschiedlichen Perspektiven zu lesen. Den meisten fehlt jedoch die Zeit, täglich eine Vielzahl von Nachrichtenquellen zu durchforsten.

Ein weiteres Problem stellen die aktuell wenig flexiblen Abonnements großer Medienoutlets dar. Wer sich auf mehreren Nachrichten-Websites tummelt und einen Premium-Artikel der ZEIT, eine gute Recherche der Süddeutschen oder einen spannenden Plus-Beitrag der FAZ lesen möchte, muss für jedes Medium gleich ein teures Abo abschließen, das oft für ein Jahr im Voraus abgebucht wird, mit Mindestlaufzeiten versehen ist und es nicht ermöglicht, lediglich einen einzelnen Artikel gegen einen kleinen Obolus freizuschalten.

Als direkte Antwort auf die tägliche Nachrichtenflut und nur kompliziert zugängliche Artikel ist die digitale News-Plattform informed entstanden. Das Unternehmen will es Menschen ermöglichen, über die wichtigsten Nachrichten und Themen auf dem Laufenden zu bleiben, und bietet einen einfachen und übersichtlich kuratierten Zugang zu Qualitätsjournalismus und faktenbasierten Informationen in einer App. Vor dem offiziellen Start hat informed in einer Beta-Phase verschiedene und neue Arten des Nachrichtenkonsums getestet, daraufhin wurde die App wurde auf Basis umfangreicher Nutzerstudien mit dem Feedback tausender Testpersonen weiterentwickelt.

Ab heute ist informed als kostenlose iPhone-App (App Store-Link) im App Store verfügbar. Der Download der Anwendung ist etwa 65 MB groß und benötigt zudem mindestens iOS 13.0 oder neuer auf dem Gerät. Eine deutsche Lokalisierung besteht für informed bisher noch nicht, alle Inhalte stehen in englischer Sprache bereit.

Die informed-App bietet einen Zugang zu einer stetig wachsenden Auswahl der weltweit führenden und vertrauenswürdigsten englischsprachigen Publikationen – darunter die New York Times, The Economist, The Guardian, BBC, Bloomberg, The Telegraph und mehr. Als einziges deutsches Medium steht Der Spiegel zur Verfügung, allerdings liefert das Outlet in informed nur englischsprachige Artikel.

Die Inhalte werden durch ein eigenes Redaktionsteam von informed kuratiert, zudem lassen sich nach der erstmaligen Anmeldung per E-Mail-Adresse oder Apple-Login auch eigene thematische Interessen wie Politik, Wirtschaft, Tech, Sport, Lifestyle und weiteres angeben, um entsprechende Artikel angezeigt zu bekommen. In der App selbst gibt es einen „Today“-Tab mit tagesaktuell wichtigen Inhalten, einen Such- und „Explore“-Tab, in dem man thematisch stöbern kann, sowie einen Profil-Tab, wo sich gespeicherte Artikel finden lassen.

Launch-Angebot mit verlängerter Testphase

Informed-User haben die Wahl zwischen zwei Mitgliedschaften: Die kostenlose Version bietet Zugriff auf eine begrenzte Anzahl von Premium-Artikeln, während Nutzer des Premium-Abonnements Zugang zu allen von informed kuratierten Artikeln erhalten. Die Premium-Mitgliedschaft kostet 59,99 Euro im Jahres-Abonnement oder 7,99 Euro pro Monat.

Informed startet zudem mit einem zeitlich limitierten Launch-Angebot: Man erhält einen Monat kostenlosen Zugang, wenn man sich für das Jahres-Abonnement entscheidet. Während dieser einmonatigen Testphase hat man jederzeit die Möglichkeit, die Mitgliedschaft zu kündigen. Nach Ablauf dieses Einführungsangebotes wird es für das Monats-Abo grundsätzlich eine 7-tägige, und für das Jahres-Abo eine 14-tägige Testphase geben. Während dieser Zeit lässt es sich jederzeit bei Nichtgefallen kündigen.

Ich persönlich kann dem Konzept von informed durchaus etwas abgewinnen. Die App bietet zahlreiche hochwertige Artikel aus verschiedenen Medien-Outlets, und das zu einem jährlichen Abopreis, der die Beträge für ein Premium-Abo von ZEIT, FAZ, Spiegel, SZ und weiteren deutlich unterschreitet. Das große Manko von informed ist aktuell das Fehlen deutschsprachiger Inhalte und beteiligter Medien, die gerade für deutsche User von Bedeutung wären. Sollten sich die oben genannten Publikationen dazu entscheiden, bei informed einzusteigen, ließe sich definitiv über ein Jahresabonnement nachdenken. Dazu braucht es aber auch noch eine iPad-Version der App, um Inhalte und Artikel angenehm auf einem größeren Screen lesen zu können. Ich hoffe, dass sich der aktuell sehr unübersichtliche und nur wenig flexible deutsche Medienmarkt in Zukunft durch solche oder ähnliche Angebote entzerren wird.