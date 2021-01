iPhone 13: Bis zu 1 TB Speicher & kleinere Notch

Im Herbst wird Apple die neue iPhone-Generation vorstellen. Ob die neuen Modelle nun iPhone 13 oder iPhone 12s heißen werden, wissen wir noch nicht. Allerdings gibt es nun weitere Infos von Jon Prosser, der sich, wie so oft, auf seine zuverlässigen Quellen beruft.

Schon im Oktober letzten Jahres hat Prosser darauf hingewiesen, dass die kommenden iPhones mehr Speicherplatz bekommen. Damals gab es nur wenige Beweise, doch nun sollen die ersten Prototypen eben mit 1 TB Speicher ausgestattet sein. Aber: Nur die Pro-Modelle sollen die neue Option bekommen.

Das iPhone 6s gab es damals mit maximal 128 GB, das iPhone 7 mit 256 GB. Das iPhone XS hat Apple mit maximal 512 GB angeboten und das ist die aktuell größte Speicheroption bei allen neuen iPhones. Möglicherweise steht das nächste Upgrade in diesem Jahr an.

Unklar ist derweil, welche Speichergrößen Apple insgesamt anbieten wird. Aktuell gibt es ja 128, 256 und 512 GB zur Auswahl. Gut möglich, dass Apple die kleinste Größe killt und mit 256 GB startet, und darüber hinaus 512 GB und eben 1 TB Speicher im iPhone 13 anbietet.

Notch wird kleiner

Diese Gerüchte halten sich hartnäckig. Nun will Prosser eine CAD-Zeichnung gesehen haben, die zeigt, dass die Notch in der Breite gleicht bleibt, aber in der Höhe schrumpft.

All seine Aussagen könnt ihr in seiner aktuellen Episode von Front Page Tech hören.