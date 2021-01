Corona-Warn-App zeigt jetzt die Anzahl bestätigter Neuinfektionen & Inzidenz-Wert an

Die Corona-Warn-App (App Store-Link) hat erneut ein Update erhalten und liegt jetzt in Version 1.11.0 zum Download bereit. Neben Fehlerbehebungen, Verbesserungen in der Barrierefreiheit sowie Anpassungen in den App-Texten, gibt es ab sofort abrufbare Statistiken.

In kleinen Info-Karten werden die bestätigten Neuinfektionen, der 7-Tage-Mittelwert, der Trend sowie die Gesamtzahl angezeigt. Im Bereich „Warnende Personen“ zeigt die App an, wie viele Nutzer ihr positives Testergebnis in die App eingetragen und damit andere Personen gewarnt haben. Des Weiteren könnt ihr die 7-Tages-Inzidenz sowie den 7-Tage-R-Wert für ganz Deutschland einsehen. Weiterführende Infos gibt es mit einem Klick auf die jeweilige Karte.

Corona-Warn-App für ältere iPhones

Mit iOS 12.5 kann die Corona-Warn-App auch auf älteren iPhones laufen. Telekom und SAP arbeiten daran, dass die App auch mit dem iPhone 5s oder iPhone 6 funktioniert. Das entsprechende Update wird im Februar erwartet.