Corona-Warn-App verbessert Risikodarstellung & wird auch mit iOS 12.5 kompatibel gemacht

Die Corona-Warn-App (App Store-Link) wurde aktualisiert und versteht sich jetzt mit Version 2 des Exposure Notification Frameworks (ENF), das von Apple und Google zur Verfügung gestellt wird. Ebenso wurde die Risikokarte, die in der App grün oder rot angezeigt wird, überarbeitet. Bei mehreren Begegnungen mit erhöhtem Risiko (rot) wird nun das Datum angezeigt, an dem die letzte Begegnung stattgefunden hat.

Zudem wird die epidemiologische Risikobewertung nun noch genauer. Nun können mehrere – einzeln betrachtete – Begegnungen mit niedrigem Risiko (grün) zu einem erhöhten Risiko (rot) führen: je nach Infektiösität werden 15-30 Minuten an Begegnungen mit niedrigem Risiko (grün) zu einer Begegnung mit erhöhtem Risiko (rot). Des Weiteren wird nun auch die Anzahl an Tagen angezeigt, an denen Risikobegegnungen stattgefunden haben, dafür aber nicht mehr die Anzahl der Begegnungen. Für die Risikobewertung ist mit der Umstellung auf das ENF 2.0 nicht mehr eine einzige Begegnung ausschlaggebend, sondern die Summe der Risikominuten pro Tag. So können auch mehrere, kurzzeitige Risikobegegnungen zu einem erhöhten Risiko führen.

Zudem haben die Entwickler den Ablauf vom Einscannen des Testergebnisses bis zum Teilen der Diagnoseschlüssel verbessert, auch werden temporäre Dateien der App in kürzeren Abständen aufgeräumt und gelöscht.

In Kürze auch mit iOS 12.5 kompatibel

Die Telekom und SAP arbeiten derweil daran, die Corona-Warn-App auch für iOS 12.5 und somit ältere iPhones verfügbar zu machen. Apple hat mit iOS 12.5 den Grundstein gelegt, jetzt muss die Corona-Warn-App nur noch entsprechend angepasst werden, damit diese auch auf dem iPhones 5s oder iPhone 6 läuft. Ein genauer Zeitpunkt, wann die Corona-Warn-App auf iPhones 5s und 6 heruntergeladen werden kann, lässt sich gegenwärtig noch nicht abschätzen. Die Unternehmen werden dazu schnellstmöglich wieder informieren. Die Corona-Warn-App der Bundesregierung wurde bis zum 15. Dezember mehr als 24 Millionen mal heruntergeladen.