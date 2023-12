Mels Zubehör des Jahres: Fahrradtasche und Rucksack mit dem Red Rebane Purist Plus

Auch in diesem Jahr stellt die appgefahren-Redaktion wieder die eigenen Favoriten des Jahres in den Bereichen Apps, Spiele und Zubehör vor. Ich habe lange überlegt, was mein Zubehör des Jahres werden würde, immerhin gab es mit dem Roborock S8 Pro Ultra einen großartigen Saug- und Wischroboter, der hervorragende Arbeit in meinen eigenen vier Wänden leistet, oder auch den Dell UltraSharp U3219Q-Monitor, der mir meinen Arbeitsalltag deutlich erleichtert.

Schlussendlich ist es aufgrund der Tatsache, dass dieses Zubehör mehr oder weniger täglich bei mir im Einsatz ist, der Red Rebane Purist Plus geworden, eine Kombination aus Fahrradtasche und Rucksack aus einer Schweriner Manufaktur. Als jemand, die seit über einem Jahr autofrei ist und 99 Prozent der Angelegenheiten in meiner Stadt mit dem Fahrrad erledigt, ist eine hochwertige Radtasche Gold wert. Im Verlauf der Zeit habe ich mir bereits einige Fahrradtaschen angesehen, die sich auch in einen Rucksack umwandeln lassen, bin aber nun seit diesem Sommer beim Red Rebane Purist Plus hängen geblieben.

Das große Plus beim Purist Plus ist zum einen die Fertigung, die komplett in Deutschland und auf Bestellung erfolgt, und die Personalisierung der Radtaschen- und Rucksack-Combo. Neben den fünf Rucksackfarben Schwarz, Blau, Grau, Grün und Pink gibt es auch einen optionalen Magnetverschluss für das Hauptfach des Rucksacks. Möchte man es ganz individuell gestalten, stellt Red Rebane auch einen Konfigurator zur Verfügung, wo sich der Purist Plus oder das etwas kleinere Modell Purist Slim ganz nach eigenen Wünschen farb-, material- und ausstattungstechnisch anpassen lässt.

Gefertigt wird der Purist Plus aus Cordura, was ein hoch abriebfestes und langlebiges Nylongewebe ist. Zudem verfügt die Tasche über Maße von 50-62 × 30 × 13 cm, ist rund 1.500 Gramm schwer und weist dank seines Rolltops mit zusätzlichem Reißverschluss ein maximales Volumen von 29 Litern auf. Im Inneren gibt es neben dem großen und gut sichtbar mit rotem Stoff ausgekleideten Hauptfach auch einen Einschub für ein MacBook bzw. Laptop mit bis zu 15 Zoll Größe. Ein großes Frontfach mit vertikalem Reißverschluss erlaubt einen schnellen Zugriff auf wichtige Gegenstände.

Kleine durchdachte Extras sorgen für Freude

Möchte man den Rucksack zu einer Radtasche umfunktionieren, werden die Schultergurte einfach gerade am Rückenpolster angeordnet und auf der Unterseite ein Klettverschlussfach geöffnet, in dem sich die werkzeuglose Klickfix-Radhalterung aufgerollt befindet. Das Segel mit angebrachter Halterung wird dann einfach über die Rückseite des Rucksacks gelegt und mit zwei seitlichen Reißverschlüssen befestigt. Die beiden Haken für den Gepäckträger sind verstellbar und dürften sich mit so ziemlich allen Fahrrädern verstehen.

Während der letzten Monate mit dem Purist Plus habe ich immer wieder gemerkt, dass sich der Hersteller wirklich Gedanken gemacht hat. Ein Beispiel ist der Reißverschluss des großen Rolltop-Hauptfaches: Er befindet sich nicht nur auf der Oberseite, sondern kann auch noch ganz auf der einen Seite heruntergezogen werden. So ist es nicht nur leichter, größere Gegenstände in den Rucksack zu legen, sondern auch, um einen besseren Überblick über die Tiefen des Hauptfaches zu bekommen. Auch der optional erhältliche Magnetverschluss für das Rolltop-Hauptfach ist Gold wert: Über den Zug an einem kleinen Band kann der Magnetverschluss schnell und einfach einhändig geöffnet werden, und auch beim Schließen schnappt der Verschluss schnell ineinander.

Der veranschlagte Preis im Webshop von Red Rebane zwischen 279 und 299 Euro, je nach Ausstattung der Tasche, dürfte bei der ein oder anderen Person für Kopfschmerzen sorgen – immerhin gibt es vergleichbare Produkte bereits für 150 Euro oder sogar weniger. Ich persönlich möchte den Red Rebane Purist Plus im Alltag nicht mehr missen: Er ist schlicht, stilvoll, bequem, hochwertig verarbeitet, sehr flexibel einsetzbar, wiegt nicht übermäßig viel, ist komplett wasserdicht und mit einer erweiterten Garantie von fünf Jahren ausgestattet. Meinen kompletten Testbericht zum Purist Plus findet ihr abschließend hier.