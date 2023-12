Three Minutes To Eight: Neues PixelArt-Adventure setzt auf Premium-Konzept

Für alle Fans von gepflegten Abenteuer-Games gibt es mit Three Minutes To Eight (App Store-Link) eine passende Neuerscheinung im App Store. Das PixelArt-Adventure verfügt über einen ganz besonderen Twist und ist am 21. Dezember nicht nur für iOS bzw. iPadOS, sondern auch für die Nintendo Switch, Xbox und die PlayStation erschienen. Für PC-Gamer ist Three Minutes To Eight schon seit dem 23. Oktober dieses Jahres erhältlich.

Die Neuerscheinung Three Minutes To Eight ist zum Preis von 4,99 Euro im deutschen App Store zu haben und kann nach dem Kauf auf iPhones und iPads heruntergeladen werden. Für die Installation auf den Geräten wird mindestens iOS bzw. iPadOS 12.0 oder neuer benötigt und etwa 909 MB an freiem Speicherplatz vorausgesetzt. Alle Inhalte stehen zum Start bereits in deutscher Sprache zur Verfügung. Das Entwicklerteam von Assemble Entertainment beschreibt das Spiel mit den folgenden Worten:

„Ein bewusstseinsveränderndes Pixel-Art Adventure. Ein Spielerlebnis am Rande des Seins, wo alles möglich ist und doch schwer fassbar bleibt.“

Three Minutes To Eight spielt in der nahen Zukunft und ist ein Pixel-Art-Adventure mit einem besonderen Twist: Der Protagonist stirbt immer um genau 19:57 Uhr. Es liegt an den Spielern und Spielerinnen, herauszufinden, was sich dahinter verbirgt, geheime Pfade zu erkunden, Wege zu finden, dem Tod zu entkommen und mehrere Enden freizuschalten.

Dabei gestaltet sich jeder Lauf anders und ist gespickt mit zufälligen Elementen und einzigartigen Ereignissen. Es lohnt sich daher, das Spiel mehrmals zu durchzuspielen, um alle verborgenen Geheimnisse zu entdecken. „Three Minutes To Eight ist ein sich ständig weiterentwickelndes Spielerlebnis, ein Grenzzustand, der am Rande des Bewusstseins schwankt und in dem alles möglich und dennoch schwer fassbar bleibt“, berichtet das Entwicklerteam. Damit ihr weitere Eindrücke zu Three Minutes To Eight gewinnen könnt, haben wir euch abschließend den Trailer zum Spiel eingebunden.