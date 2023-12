HomePod: Prototyp zeigt Oberfläche mit Touchscreen-LCD

Schon vor ein paar Monaten teilte der Apple-Sammler und Leaker Kosutami die ersten Bilder eines HomePod-Prototyps mit einem LCD-Panel auf der Oberseite. Die Fotos wurden nach der Veröffentlichung bestätigt: Unabhängige Quellen gaben an, dass der Prototyp wahrscheinlich eine kommende Generation des HomePods ist. Kosutami meldet sich nun mit weiteren Bildern des HomePod-Prototyps mit einem LCD zurück.

In einem Beitrag bei Twitter teilte Kosutami ein paar weitere Details zum HomePod-Prototyp: Laut des Sammlers verfügt das als B720 bezeichnete Modell über genau die gleiche Größe und das gleiche Design wie der Anfang des Jahres vorgestellte HomePod der zweiten Generation. Sogar die Displayfläche an der Oberseite hat die gleiche Größe, allerdings besteht der Hauptunterschied im verbauten LCD.

Die aktuellen HomePod-Modelle verfügen nicht über ein LCD. Stattdessen haben sie eine Kombination aus LEDs, die verschiedene Farben anzeigen können. Um das Produkt für die Kundschaft attraktiver zu machen, arbeitet Apple jedoch an neuen Versionen des HomePods mit einem voll funktionsfähigen Display.

Der Bildschirm selbst sieht flach aus, allerdings gibt Kosutami an, dass dieser von konvexem Glas bedeckt sein wird – was auch bereits auf dem im Oktober geteilten Prototypen-Bild zu sehen ist. Bislang noch unklar, wie die Benutzeroberfläche aussehen wird, aber es ist denkbar, dass der Bildschirm grundlegende Informationen über Medien anzeigen wird, die in Apps wie Apple Music und Apple Podcasts abgespielt werden. Das Display könnte auch einige wichtige Benachrichtigungen anzeigen, beispielsweise zum Annehmen von Anrufen oder zur Beantwortung von Nachrichten.

Fotos: Kosutami/Twitter.