Netflix: Angebot an mobilen Games nimmt weiter zu

Seit einiger Zeit ist der Videostreaming-Anbieter Netflix (App Store-Link) nicht mehr nur im Videobereich vertreten, sondern bietet Personen mit aktivem Abonnement auch eine Vielzahl an Premium-Games ohne In-App-Käufe oder Werbung über den App Store an. In diesem Monat sind gleich neun weitere Spiele hinzugekommen, darunter Reigns: Three Kingdoms von Devolver Digital, Cats & Soup von Neowiz und Hello Kitty Happiness Parade von Rogue Games. Letzteres hat erst am gestrigen 29. November 2022 das Licht der Welt erblickt. Wir stellen einige der Neuerscheinungen vor.

Skies of Chaos

Steig ins Cockpit und stell dich einem bösen Imperium! In diesem farbenfrohen Shoot ’em up im Arcade-Stil bist du die letzte Hoffnung des Widerstands. General Ramshackle und seine Lieutenants of Doom wollen die letzten Rebellen des Widerstands vernichten und einer zerrütteten Welt ihre neue Ordnung aufzwingen. Du schlüpfst in die Rolle von Captain Campbell, einem buchstäblich harten Hund. Die wichtigsten Rebellen werden vermisst oder wurden gefangen genommen und so liegt es an Fliegerass Campbell, das Blatt zu wenden und die Hoffnung auf Freiheit zu bewahren. Kannst du das böse Imperium besiegen oder wird General Ramshackle die Weltherrschaft an sich reißen? Faszinierende Tatsache: Die Hauptfiguren Campbell und Tulip wurden von Pom und King Charles inspiriert, den Hunden der Entwickler\*innen.

Flutter Butterflies

Lass deiner Kreativität freien Lauf und schaffe ein Paradies für Schmetterlinge. Mit Pflanzen und Blumen lockst du Hunderte von echten Arten an, jede davon mit atemberaubenden Flügelmustern und individuellen Verhaltensmerkmalen. Erweitere und verschönere dein Habitat. Verfolge deine Besucher außerdem über die „Flutterpedia“, in der du spannende Fakten über jede Art entdecken kannst. Setze deine Kopfhörer auf und tauche ganz in die friedlichen und beruhigenden Umgebungsgeräusche des Waldes ein, während du dich um Raupen kümmerst und den Schmetterlingen hilfst, Pollen zu finden. Faszinierende Tatsache: Der Wald beherbergt nicht nur Schmetterlinge. Halte Ausschau nach versteckten frechen Blattkäfern, sprießendem Löwenzahn oder seltenen Blumen. Auch Interaktionen damit werden belohnt.

Stranger Things: Puzzle Tales

Schließe dich in diesem 3-Gewinnt-RPG-Abenteuer im Stil eines 80er-Jahre-Cartoons der Gang aus Hawkins an und begib dich auf geheimnisvolle Quests, um den Demogorgon zu bekämpfen und neue Geschichten zu entdecken. Sammle Ausrüstung und verbessere sie, während du Quests abschließt und Belohnungen verdienst, mit denen du deine neu erlangten übernatürlichen Fähigkeiten ausbauen kannst. Rekrutiere deine eigene Gruppe und bekämpfe den Mind Flayer und andere Geschöpfe aus dem Stranger Things-Universum. Faszinierende Tatsache: Die Poster der Kapitel im Spiel sind allesamt Anspielungen auf echte Filme aus den 80er-Jahren. Erkennst du sie alle wieder?

Country Friends

Entfliehe der Stadt und errichte die Farm deiner Träume, wo immer die Sonne scheint, die Tiere tanzen und das Gras ein klein wenig grüner ist – allein oder auch mit dem Freundeskreis. Säe die Saat der Freundschaft, stelle exklusive Produkte her, teile Belohnungen und kümmere dich um die Felder der anderen auf der Community-Farm. Oder spiele allein und erschaffe deinen eigenen, individuellen Rückzugsort, während du nach niedlichen Luftballons Ausschau hältst, die es überall zu entdecken gibt. Baue die frischesten Produkte an und behaupte dich gegen den Großbetrieb SMOG Inc. Vergiss dabei auch die Tiere auf dem Bauernhof nicht. Jedes hat eigene spezielle Fähigkeiten und hilft dir beispielsweise auf dem Markt oder bei der Auslieferung deiner Bestellungen in die ganze Welt. Faszinierende Tatsache: Wenn du schnell auf Susi tippst, wird sie größer. Übrigens ist das kleinste Tier im Spiel ein Meerschweinchen und das größte ein Wal.

Cats & Soup

Lust auf eine Extraportion niedlich zur Entspannung? Entdecke einen friedlichen verwunschenen Wald, wo du süßen Katzen hilfst, Suppe für ihre Kundschaft zuzubereiten. Sammle neue Rezepte und bekomme Herzen von deinen Fellnasen, indem du sie mit selbst gefangenem Fisch fütterst. Spieler und Spielerinnen können eine Reihe verschiedener Rassen aufziehen, wie Ragdoll, Norweger, Birma, Himalayan, Maine Coon, Britisch Kurzhaar und mehr. Außerdem kannst du deine Samtpfoten mit Kleidung, Hüten und Accessoires stylen und ihnen einzigartige Namen geben. Faszinierende Tatsache: Es können noch andere tierische Freunde wie Pinguine, Igel und Hamster freigeschaltet werden, um deinen Katzen bei ihrer Produktivität zu helfen.

Reigns: Three Kingdoms

Das von dem beliebten chinesischen Roman „Die Geschichte der Drei Reiche“ inspirierte Spiel bringt seine Spieler und Spielerinnen in die turbulenten letzten Jahre der Han-Dynastie. Dort treffen sie auf die verschiedenen Fraktionen, Kriege und Helden der Saga, während sie durch Wischen ihre riskanten Entscheidungen treffen, sich zum richtigen Zeitpunkt mit den passenden Armeen zusammenschließen, Macht gewinnen und vieles mehr. Entdecke neue Möglichkeiten, um die einzigartige Kartenwischtechnik des Franchises zu genießen. Enthülle die vielen Geheimnisse der umfangreichen Handlung, führe rundenbasierte strategische Schlachten und lass dich von zahlreichen unerwarteten Minispielen überraschen. Faszinierende Tatsache: Um die Erhabenheit dieser legendären Geschichten nachzubilden, wurde die gesamte Musik in Reigns: Three Kingdoms von einem Live-Orchester in Peking eingespielt und aufgenommen. Die wunderschöne Originalmusik wurde von Roc Chen komponiert, der auch an Kung Fu Panda 3 gearbeitet hat.

Hello Kitty Happiness Parade

Spiele als Hello Kitty und beginne zusammen mit ihren zwei Freundinnen eine Tour durch eine Fantasiewelt, um deren Bewohnern Freude zu bereiten. Unterwegs wirst du neue Charaktere finden, die sich euch anschließen – je mehr, umso besser wird die Party. Aber nimm dich vor Kuromi in Acht! Sie ist eifersüchtig auf deine vielen Fans und möchte, dass die Parade fehlschlägt. Sie hat sich mit Nyanmi zusammengetan, die eine Arme von mechanischen Untergebenen erschaffen hat, die ihnen dabei helfen soll. Sie haben Fallen vorbereitet, um all deine harte Arbeit zunichtezumachen. Bündle deine Fähigkeiten und die Kraft der Freundschaft, um alle – auch Kuromi – zu überzeugen, lieber gemeinsam Spaß zu haben. Tanze trotz aller Schwierigkeiten weiter, um die Party am Leben zu halten. Faszinierende Tatsache: Hello Kitty mag zwar der Star der Show sein, aber ihr Freundeskreis ist genauso fantastisch. Mit großem Selbstbewusstsein, speziellen Fähigkeiten und spektakulären Moves auf dem Tanzparkett, ist Pompompurin schnell zum Liebling des Entwicklerteams geworden und darf auch bei deiner Parade nicht fehlen.

Eine Übersicht über alle bisher von Netflix für iOS und iPadOS veröffentlichten Spiele-Titel findet ihr auf der Übersichtsseite im App Store.