Neu bei Setapp: Screenshot-Tool Xnapper und Helligkeitsteuerung Vivid

Die Softwareflatrate Setapp kann einige Neuzugänge verzeichnen, unter anderem möchten wir euch Xnapper und Vivid genauer vorstellen. Setapp kann 7 Tage kostenlos ausprobiert werden und kostet danach 9,99 Euro pro Monat, um Zugriff auf mehr als 250 Mac-Apps zu bekommen.

Xnapper

Mit Xnapper kann man Screenshots schnell aufnehmen und diese bearbeiten. Ihr könnt zum Beispiel einen Hintergrund festlegen, runde Ecken einrichten, Schlagschatten hinzufügen, die Größe ändern und mehr. So können Screenshots im Handumdrehen aufgehübscht werden. Damit das Tool Bildschirmaufnahmen tätigen kann, muss man der App den Zugriff dafür erlauben.

Vivid

Mit Vivid könnt ihr die Helligkeit von eurem M1 MacBook Pro oder Pro Display XDR erhöhen – über die Standardeinstellung hinaus. Die MiniLED-Displays haben noch ein paar Reserven in petto, um so ein noch helleres Display zu erhalten. Zudem kann man auch nur ein einzelnes Fenster in der Helligkeit erhöhen. Beachten sollte man, dass mehr Displayhelligkeit auch mehr Akku benötigt.