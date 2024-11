Neu in iOS 18.2: Safari-Downloads als Live-Aktivität auf dem Sperrbildschirm

Während Apple mit iOS 18.2 weitere Funktionen von Apple Intelligence in den USA veröffentlicht, können wir uns hierzulande über andere Neuheiten freuen. In der aktuellen Beta-Version von iOS 18.2 hat Apple eine neue Live-Aktivität integriert, die es erlaubt den Fortschritt von Downloads einzusehen.

Wenn man in Safari einen Download startet, zeigt iPhone und iPad auf dem Sperrbildschirm eine Live-Aktivität an, die listet, wie nicht nur listet wie groß der Download ist, sondern auch den bekannten Ladekreis mit Fortschritt anzeigt. Darüber hinaus können auch mehrere Downloads gleichzeitig angezeigt werden. Wer möchte, kann den Download auf dem Sperrbildschirm auch abbrechen, jedoch lässt sich dieser nicht erneut aufnehmen. Zudem ist die Anzeige auch in der Dynamic Island auf einem entsperrten iPhone verfügbar.

iOS 18.2 erscheint Anfang Dezember

Apple wird das nächste Update auf iOS 18.2 Anfang Dezember zur Verfügung stellen, unter anderem mit neuen Apple Intelligence Funktionen, Genmoji, Image Playground und der Integration von ChatGPT. In Deutschland kommen wir erst im April 2025 in den Genuss von Apple Intelligence und ChatGPT.