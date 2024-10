Neuer Mac mini: Amazon teilt aus Versehen erste Infos

Eigentlich ist es ja eine klare Sache, dass Apple in dieser Woche noch einen neuen Mac mini vorstellt, der dann vermutlich ab dem 8. November ausgeliefert wird. Wie genau er aussehen wird und wie die technischen Details sind, das war in der Nacht kurzfristig auf Amazon zu sehen – und Macrumors hat es entdeckt. Auf der Produktseite des neuen iMac, den Apple am Montag vorgestellt hat, ist der neue Mac mini bereits in Vergleichstabellen aufgetaucht.

Der neue Mac mini wird demnach mit einem M4 oder M4 Pro Chip erhältlich sein, letzterer bietet bis zu 14 CPU und 20 GPU Kerne. Darüber hinaus kann der Mac mini mit bis zu 64 GB Arbeitsspeicher konfiguriert werden, der SSD-Speicher beträgt bis zu 8 TB.

In den Vergleichstabellen ist auch ein winziges kleines Bild des neuen Mac mini zu sehen, auf dem man die kompakte Größe erahnen kann. Er sieht jedenfalls bedeutend kleiner als der Mac Studio aus, der ja nun ebenfalls nicht unbedingt riesig ist. Apple hat den Mac mini als tatsächlich noch weiter geschrumpft.

Offizielle Vorstellung des Mac mini am Mittwoch wahrscheinlich

Ebenfalls erkennen können wir zwei USB-C-Ports auf der Vorderseite, genau wie in den Gerüchten beschrieben. Offen ist, ob es sich dabei um vollwertige Thunderbolt-4-Ports handelt, das konnte man bisher den Daten nicht entnehmen. Möglicherweise gibt es an der Front auch einen Kopfhöreranschluss, das lässt sich auf den kleinen Bildern aber nur unschwer erkennen.

Ebenfalls offen ist der Preis. Das Basis-Modell des Mac mini mit M2 Chip kostet derzeit 699 Euro, für das besser ausgestattete Modell mit M2 Pro Chip fordert Apple 1.549 Euro. Der mit dem Pro-Modell preislich vergleichbare neue iMac ist im Vergleich zur vorherigen Generation 100 Euro günstiger geworden. Hier darf man also gespannt sein, was Apple machen wird. Es ist davon auszugehen, dass Apple heute Nachmittag zunächst das leicht überarbeitete MacBook Pro vorstellen wird, bevor dann am Mittwoch der Mac mini offiziell folgen wird.