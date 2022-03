Neues Notch-Design dieses Jahr für das iPhone 14 Pro, 2023 für alle Modelle

Lange hat Apple an der Notch des iPhones festgehalten. Die Notch war und ist definitiv auch ein Merkmal des iPhones. Doch nun ist es an der Zeit vom altbekannten Notch-Design abzuweichen, doch Apple wäre nicht Apple, wenn man sich nicht von der Konkurrenz abheben würde. So wird es im nächsten iPhone zwei Aussparungen geben: Eine pillenartige Aussparung für Face ID und eine runde Aussparung für die die Selfie-Kamera.

Diese Gerüchte sind nicht neu, allerdings teilt nun der Display-Experte Ross Young mit, dass Apple das neue Notch-Design in diesem Jahr nur für das iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max verfügbar machen wird. Erst 2023 sollen dann auch die anderen Modelle umgestellt werden, wobei die Aussparungen dann schon etwas kleiner werden könnten. Aktuell soll diese genauso breit wie die bisherige Notch sein.

Face ID unter dem Display

Die größere Aussparung ist für Face ID reserviert. Sollte Apple die Technik von Face ID unter dem Display platzieren, könnte diese Aussparung eingespart werden. Doch die Technologie soll nicht vor 2023 fertig werden, möglicherweise erst beim iPhone 16 zum Einsatz kommen.