Post & Paket App: Deutsche Post bündelt Services in neuer App

Die DHL Paket-App (App Store-Link) nutzen sicherlich eine Vielzahl, um versendete und eingehende Pakete zu tracken. Doch die Deutsche Post bietet weitere Services in anderen Apps an. Hier sind die Apps Post mobil und Packstation Kompakt zu nennen. Doch das Durcheinander soll bald ein Ende haben, denn die neue „Post & Paket App“ steht in den Startlöchern.

Eine neue Infos-Seite weist auf die neue App hin und erklärt die Funktionalität. So kann man in der neuen App nicht nur Briefe und Pakete verfolgen, sondern auch Brief- und Paketmarken kaufen, Filialen inklusive Öffnungszeiten aufrufen, von der Briefkasten-Suche profitieren, Packstation und Paketboxen suchen, eine Füllstandsanzeige für Packstationen einsehen sowie eine Routenführung starten.

Gleichzeitig werden die wichtigsten Fragen beantwortet. So wird man in der neuen App nur noch mit PayPal bezahlen können, ebenso wird die Applikation „Post mobil“ gegen Ende des Jahres abgeschaltet. Des Weiteren weist die neue Sonderseite darauf hin, dass das Handyporto durch die neue „Mobile Briefmarke“ ersetzt wird. Die Bezahlung via SMS entfällt, dafür wird die Mobile Briefkarte zum normalen Basispreis ohne Aufschlag angeboten. Ab November soll man die neue Briefmarke in der neuen App kaufen können – demnach wird die App auch in Kürze starten.

Wenn die Post & Paket App im App Store aufschlägt, werden wir noch einmal Bescheid geben.