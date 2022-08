Postknight 2: Abenteuer-RPG jetzt auf Deutsch und mit neuem Areal

Im Dezember des vergangenen Jahres brachte das Team von Kurechii das Adventure-RPG Postknight 2 (App Store-Link) in den deutschen App Store. Das ursprüngliche Postknight erschien bereits im Jahr 2017 und wagte einen Spagat zwischen Idle Game und Rollenspiel.

Auch der Nachfolger steht dem in nichts nach und wartet mit einer spannenden Geschichte, einem Fortschrittssystem und einem einfachen, aber fesselnden Kampfmechanismus auf. Das Entwicklerteam von Kurechii hat Postknight 2 nun mit einem weiteren Update noch weiter ausgebaut: Ab sofort steht das Spiel in Version 1.3.0 im deutschen App Store zum Download bereit. Letzterer ist grundsätzlich kostenlos, erfordert iOS/iPadOS 11.0 oder neuer, und finanziert sich über In-App-Käufe.

Bei Version 1.3.0 handelt es sich um den ersten Teil eines mehrteiligen Updates, das unter dem Titel „Greater Heights“ geführt wird. Damit gibt es eine völlig neue Welt namens Quivtol, das Land der Weisen Aegles. Das erste neue Gebiet in dieser neuen Welt heißt Sagacia-Wald und bringt eine neue Umgebung sowie weitere Gegner mit sich. Das zeigt unter anderem auch der Trailer bei YouTube, den wir euch unter dem Artikel eingebunden haben. Auch die Story wird mit dem neuen Wald-Areal erweitert.

„Larielle, die Aegle, bittet euch um eure Hilfe bei der Gründung einer Postritter-Niederlassung in Sagacia! Doch ihr Volk traut Menschen wie dir nicht… Außerdem glauben sie, dass ein Monster in ihrem Wald umherstreift! Kannst du die Wahrheit über den bösen Dämon herausfinden?“

Das Update enthält darüber hinaus eine Menge neuer Gegenstände, Verbesserungen, Änderungen an der Spielbalance und eine Erhöhung der Höchststufe von 60 auf 70. Laut dem News-Post auf der Website des Spiels wird der nächste Teil des Greater Heights-Updates ein neues Gebiet in Quivtol namens Regalle City hinzufügen, und dieses Update ist für irgendwann im September geplant. Besonders für deutsche Fans des Spiels interessant: Kurechii hat mit Version 1.3.0 auch eine deutsche Lokalisierung realisiert, zudem gibt es Postknight 2 auch in weiteren Sprachen. Alle kleinen und größeren Änderungen lassen sich auch im Blogeintrag auf der Entwickler-Website nachlesen.