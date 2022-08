Amazon Freevee startet in Deutschland: Gratis-Streaming für Filmen und Serien

Im April hatte Amazon angekündigt, dass der Gratis-Streaming-Dienst Freevee im Laufe des Jahres auch in Deutschland verfügbar gemacht wird. Ganz so lange mussten wir uns nicht gedulden, Amazon Freevee kann ab sofort als Amazon Channel genutzt werden. Vorausgesetzt wird lediglich ein Amazon-Konto.

Der Zugriff ist kostenlos, allerdings gibt es Werbeeinblendungen. Die Clips können nicht übersprungen und müssen in voller Länge (ca. 30 bis 40 Sekunden) angesehen werden. In einem ersten Test wurde mir bei einer Serie zwei Mal Werbung eingeblendet, was für ein Gratis-Angebot auf jeden Fall zu verschmerzen ist.

Als Highlights hebt Amazon zum Beispiel Bosch:Legacy, Person of Interest, 2 Broke Girls, Broadchurch, The Founder und Parks and Recreation hervor. Das komplette Angebot könnt ihr auf der Channel-Webseite abrufen.