Preiserhöhung: Disney+ kostet jetzt 20 Euro mehr pro Jahr

Vor einigen Jahren ist Disney+ als ziemlich günstiger und attraktiver Streaming-Dienst an den Start gegangen. Als es im März 2020 los ging, hat man für das erste Jahr nur 59,99 Euro bezahlt, also nur 5 Euro pro Monat. Das war ein wirklich attraktiver Preis für das Premium-Abonnement. Davon sind wir mittlerweile weit entfernt.

Und wenn das mal kein Zufall ist: Kurz nachdem mein Gratis-Geschenk der Telekom aus dem vergangenen Jahr ausgelaufen ist und ich wieder für Disney+ bezahlen muss, wird der Preis erhöht. Das Premium-Abo kostet jetzt statt 11,99 Euro im Monat direkt mal 13,99 Euro. Das Jahresabo steigt ebenfalls im Preis, statt 119,90 Euro werden jetzt 139,90 Euro gefordert. Das sind übrigens weit über 11 Euro im Monat, also mehr als doppelt so viel im Vergleich zum Start vor vier Jahren.

Alternativ bietet euch Disney+ über seine Webseite noch zwei weitere Abonnements an, falls ihr Features wie 4K, HDR und Dolby Atmos nicht unbedingt benötigt. Das Standard-Abo wird 1 Euro pro Monat teurer und kostet jetzt 9,99 Euro oder 99,90 Euro pro Jahr. Das Standard-Abo mit Werbung bleibt dagegen unverändert und kostet weiterhin 5,99 Euro pro Monat. Zusätzlich zur Werbung müsst ihr hier aber auch auf Downloads für unterwegs verzichten.

Disney+ nimmt auch Account-Sharing ins Visier

Bereits vor der Preiserhöhung hatte Disney+ angekündigt, zukünftig gezielt gegen Account-Sharing vorzugehen. So soll sichergestellt werden, dass ein Abonnement tatsächlich nur in einem Haushalt genutzt wird. Die Freischaltung eines weiteren Nutzers kostet dann mal eben 4,99 oder 5,99 Euro im Monat, je nach dem von euch gebuchten Paket.

Ganz klar zu beobachten ist aber ein Trend: Ganz egal ob Disney, Netflix oder Co – die Preise für Streaming-Dienste sind in den letzten Jahren immer wieder gestiegen. Wann ist bei euch das Ende der Fahnenstange erreicht? Welche Dienste nutzt ihr derzeit noch aktiv? Wir sind gespannt auf eure Meinungen in den Kommentaren.

