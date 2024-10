Zens stellt MagSafe-Ladegerät für die Steckdose vor

Der niederländische Hersteller Zens hat in dieser Woche ein neues Ladegerät vorgestellt. Genauer gesagt, ein MagSafe-Ladegerät mit Qi2 für die Steckdose. Wofür auch sonst, schließlich kommen ja alle Geräte in die Steckdose? Nun, Zens nimmt es in dieser Hinsicht ganz genau – denn es handelt sich um ein sehr kompaktes Ladegerät.

Auf den ersten Blick sieht es nicht anders aus als ein gewöhnliches USB-C-Netzteil. Die Front des Zens Wireless Charging Adapters ist jedoch eine magnetische Ladefläche, so dass ihr euer iPhone quasi direkt an der Steckdose aufladen könnt.

Das ist natürlich nur dann praktisch, wenn die Steckdose an der richtigen Stelle angebracht ist. Wie die Produktbilder nur unschwer erkennen lassen, sieht der Hersteller sein Ladegerät vor allem in der Küche. Das klingt auch logisch, denn immerhin haben dort die meisten von uns Steckdosen im Bereich der Arbeitsplatte. So kann man das iPhone einfach aufladen und hat kein störendes Kabel, das unordentlich aussieht. Gleichzeitig „hängt“ das iPhone in einem geschützten Bereich und bleibt immer im Blick, auf Wunsch auch im Standby-Modus.

15+18 Watt maximale Ausgangsleistung für den Zens Wireless Charging Adapter

Zusätzlich zur drahtlosen Aufladung mit 15 Watt bietet der Zens Wireless Charging Adapter einen weiteren USB-C-Anschluss, mit dem ein zweites Gerät aufgeladen werden kann. Hier gibt Zens die maximale Leistung mit 18 Watt an. Das haut uns jetzt nicht vom Hocker, ist aber auch besser als nichts – am Ende lag der Fokus wohl auf einem kompakten Gehäuse.

Was ich mir noch gewünscht hätte, hätte wohl den Kostenrahmen ebenfalls gesprengt: Eine klappbare MagSafe-Ladefläche, um den Winkel des iPhones ein wenig anpassen zu können.

Falls euch die schwarze Variante nicht zusagt, dann müsst ihr noch ein wenig mehr Geduld aufbringen. Im November soll der Wireless Charging Adapter von Zens in einer weißen Variante auf den Markt kommen. Bislang könnt ihr das extravagante Ladegerät nur auf der Zens-Webseite für 49,99 Euro bestellen, früher oder später wird es dann auch bei Amazon erhältlich sein.