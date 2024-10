Signal: Messenger macht mit neuer Anruflink-Funktion Zoom und Teams Konkurrenz

Signal (App Store-Link) gilt mit seinem Fokus auf Datenschutz und Privatsphäre hierzulande als einer der beliebtesten Messenger. Das Entwicklerteam hat bereits zu Beginn dieses Jahres im Rahmen eines Fahrplans für 2024 einige spannende Neuerungen für den eigenen Messenger angekündigt. Nun hat man die App um eine weitere nützliche Funktion erweitert, mit der man in Konkurrenz zu Zoom, Teams und anderen Videokonferenz-Anbietern treten will.

Ab sofort können in Signal sogenannte Anruflinks erstellt und verschickt werden. Über diesen Link können dann bis zu 50 Personen an einer sicheren Videokonferenz teilnehmen. Auch bislang waren in Signal bereits Videokonferenzen möglich, doch mussten dafür alle Teilnehmenden in einer gemeinsamen Signal-Gruppe sein. Das ändert sich in der neuen Version von Signal:

Mit der neuen Funktionen können in Signal Anruflinks erstellt werden, mit denen Personen an einem gemeinsamen Anruf teilnehmen können.

Alle Sprach- und Videoanrufe sind in Signal sicher Ende-zu-Ende verschlüsselt. Das gilt auch für Anrufe über Anruflinks.

Personen, die einen Anruflink erstellen, können auswählen, ob sie eine Erlaubnis erteilen müssen, wenn jemand dem Anruf beitreten möchte.

Ein Anruflink kann für mehrere Anrufe verwendet werden.

Personen, die einen Link erstellen, können den Link jederzeit löschen.

Anruflinks verfallen, wenn sie 90 Tage lang nicht verwendet wurden.

Einen Anruflink erstellen: So gehts

Anruflinks können in Signal im Anruf-Tab am unteren Rand des Bildschirms erstellt werden. Dort lässt sich unter dem Punkt „Einen Anruflink erstellen“ ein solcher kreieren. Optional kann dem Anruflink dabei ein Namen zugewiesen werden.

Ebenso kann hier die Option „Administrator-Genehmigung benötigt“ ausgewählt werden: Wenn diese Option aktiviert ist, muss der Beitritt einer Person zum Anruf zuerst genehmigt werden. Nur die Person, die den Anruflink erstellt hat, kann den Beitritt genehmigen sowie Personen aus dem Anruf entfernen oder blockieren. Ist die Option „Administrator-Genehmigung benötigt“ deaktiviert, kann jede Person, die den Anruflink kennt, am Anruf teilnehmen.

Die Anruflink-Funktion ist in der aktuellen Version von Signal verfügbar: Unter iOS ist dies Version 7.34. Letztere wird in Kürze an alle Signal-User ausgerollt. Auf meinem iPhone war das Update auf Version 7.34 bislang noch nicht erschienen, im App Store wird mir als aktuellste Version noch v7.32.1 angezeigt. Der Download des Signal-Messengers ist nach wie vor kostenlos und verzichtet auf weitere Zukäufe, Werbung oder Abos. Die App kann ab iOS 15.0 oder neuer und 138 MB an freiem Speicherplatz installiert werden.