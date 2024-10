Bezel: Screen-Broadcasting-App für macOS in Version 2.0 erschienen

In manchen Situationen kann es hilfreich sein, Inhalte vom iPhone auf einem Mac anzeigen zu lassen. Um entsprechende Bildschirmaufnahmen anfertigen und das iPhone unter macOS spiegeln zu können, sind oftmals aufwändige Software-Lösungen vonnöten. Zwar hatte auch Apple mit der Veröffentlichung von macOS 15.0 Sequoia angekündigt, ein Screen-Broadcasting-Tool zu integieren, dieses ist aber trotz vorhandenen Icons namens „iPhone-Synchronisierung“ auf dem Mac hierzulande leider nicht erhältlich bzw. nutzbar. Beim Öffnen der neuen App erscheint ein Fenster mit dem Hinweis, „Die iPhone-Synchronisierung ist in deinem Land oder deiner Region nicht verfügbar“.

Mit dem kleinen, aber feinen Tool Bezel für macOS, das mit der Aussage „Bezel ist der einfachste Weg, ein iPhone zu betrachten, zu präsentieren und aufzunehmen“ wirbt und von Mathijs und Tom von Nonstrict aus dem niederländischen Amersfoort entwickelt wird, lässt sich dieses Ärgernis allerdings umgehen.

Das kleine Screen-Broadcasting-Tool steht auf der Website des Indie-Entwicklerteams in einer kostenlosen Testversion zum Ausprobieren bereit, die sich unbegrenzt mit Wasserzeichen verwenden lässt. Die Vollversion von Bezel ist als Einzelkauf für 29 USD erhältlich und enthält ein Jahr lang kostenlose Updates. Auch eine Version im Mac App Store wurde mittlerweile von Mathijs und Tom zur Verfügung gestellt, die kostenlos erhältlich ist und einen In-App-Kauf von 29,99 Euro für die dauerhafte Nutzung voraussetzt.

Aufnahme-Werkzeug mit verschiedenen Hintergründen

Nun hat das Entwicklerteam ein frisches Update für Bezel vorgestellt, das gleichzeitig auch einige Neuerungen mit sich bringt. Ab sofort liegt Version 2.0 sowie ein kleines weiteres Update auf Version 2.1 für Bezel vor. Eine der größten Neuheiten des Versionssprungs auf v2.0 ist die Integration eines Aufnahme-Werkzeugs in Bezel. Zuvor schon in einer Betaversion verfügbar, lässt sich nun der Bildschirm des angeschlossenen iPhones, iPads oder Apple TVs mit einem einzigen Klick in der Toolbar aufnehmen.

Mit der neuen Funktion lassen sich hochwertige Video mit Geräterahmen und eleganter Kulisse aufnehmen. Nach der Aufnahme wird ein kleines Vorschaufenster eingeblendet, dass sich einfach dorthin, wo man es braucht, hinziehen lässt, um das frisch aufgenommene Video sofort verwenden zu können. Zudem lässt es sich aus verschiedenen Hintergrundbildern wählen, der bevorzugte Speicherort festlegen und die Videoauflösung in den Einstellungen wählen. Auf diese Weise können die Aufnahmen an eigene Bedürfnisse angepasst werden.

Bezel ab Version 2.0 unterstützt darüber hinaus nun auch das iPhone 16 und 16 Pro vollständig. Zudem wurde die Kompatibilität mit macOS Sequoia verbessert, um eine reibungslose Leistung mit der neuesten Apple-Hardware und -Software zu gewährleisten. Mit der aktuellsten Version 2.1 hat das Nonstrict-Team außerdem auch neue Hintergründe für die Aufnahmen hinzugefügt, darunter transparente, Unifarben und auch eigene Hintergründe. Bezel in Version 2.0 bzw. 2.1 steht ab sofort auf der Website des Entwicklerteams sowie im Mac App Store zum Download bereit, das Update ist für alle Bestandskunden und -kundinnen kostenlos.