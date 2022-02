Sonos übernimmt Bluetooth-Startup: Kopfhörer-Gerüchte bekommen Auftrieb

Der Audio-Hersteller Sonos ist hierzulande vor allem für seine smarten Multiroom-Lautsprecher bekannt. Immer wieder jedoch mehren sich auch Gerüchte, dass Sonos neben dieser Produktkategorie auch in den Markt der Kopfhörer einsteigen könnte. Eine nun erfolgte Übernahme eines Bluetooth-Startups gießt nun Öl ins Gerüchtefeuer.

Wie das Magazin Protocol berichtet, hat Sonos das Startup T2 Software akquiriert. Das Unternehmen hat unter anderem an einer Implementation des neuen Bluetooth LE-Audiostandards und am LC3-Codec gearbeitet, die für eine bessere Audioqualität bei geringeren Bitraten sorgen sollen. Auf diese Weise könnte auch die Akkulaufzeit von Kopfhörern verlängert werden.

Sonos sucht nach Marketing-Agentur für neue Produktkategorie

In einem LinkedIn-Post gab Pete Pedersen, Sonos’ Vice President of global marketing and communications, zudem Hinweise auf ein neues Produkt. Er sagte, Sonos sei auf der Suche nach einer Marketing-Agentur, um ihnen beim Launch „einer neuen Kategorie“ eines Produkts zu helfen, „ausgerichtet auf ein neues Zielpublikum/Kundensegment“.

Sonos hat die Übernahme von T2 Software mittlerweile bestätigt. „Gelegentlich werden wir Teams, Talente und/oder Technologien erwerben, die unsere bestehende und zukünftige Produkt-Roadmap ergänzen“, erklärte Sonos nach einer Anfrage von Protocol in einer E-Mail. T2 Software wurde im Jahr 2018 gegründet, im November 2021 von Sonos akquiriert und hat in der Vergangenheit bereits mit Bose als Kunden zusammengearbeitet.