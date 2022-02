Bertha: Spritpreis-App jetzt auch in Holland und Belgien

Ich fahre mittlerweile seit fast einem Jahr meinen Plugin-Hybrid und bin nur noch selten an der Tankstelle zu Gast. Falls das bei euch anders aussieht und ihr günstig tanken möchtet, empfehle ich einen Blick auf Bertha (App Store-Link). Die Tank-App von Mercedes-Benz ist jetzt noch ein wenig umfangreicher geworden.

Nachdem es schon seit einiger Zeit möglich war, neben den Tankstellen in Deutschland auch Preis-Informationen in Österreich und der Schweiz zu erhalten, erweitert Bertha seine Reichweite nun auch in Richtung Westen. Bertha funktioniert jetzt auch bei unseren Nachbarn in den Niederlanden und Belgien.

Bertha gibt es jetzt auch endlich in der Niederlande und Belgien! Auch dort kannst du Spritpreise vergleichen und deinen Tank an teilnehmenden Tankstellen direkt mit Bertha Pay vom Auto aus zahlen!

Für den nächsten Urlaub ist das vielleicht eine ganz interessante Sache. Wobei ich eigentlich immer versucht habe, in Holland nicht zu tanken, aber mittlerweile sind wir in Deutschland gar nicht mehr so weit von den Preisen unserer Nachbarn entfernt. Ziemlich günstig ist es dagegen in Belgien.

Abgesehen davon kann ich euch Bertha Pay weiter ans Herz legen. Mit dem Bezahldienst könnt ihr eure Tankrechnung direkt an der Zapfsäule begleichen und direkt weiterfahren, ohne in den Shop zu müssen. Mittlerweile ist Bertha Pay an über 2.000 Tankstellen in Deutschland verfügbar, die komplette Übersicht gibt es auf dieser Webseite.