Mac-Konzept: Zurück in die Zeiten des guten alten Macintoshs

Auch wenn die neuesten MacBooks und iMacs wahre Schönheiten sind – Hand aufs Herz, wer von euch hätte nicht gerne einen kultigen Macintosh zuhause auf dem Schreibtisch stehen, dann aber gespickt mit neuester Technologie wie einem Apple Silicon-Chip, USB-C-Ports und mehr?

Ein neues Mac-Konzept von Ian Zelbo legt diese Kombination nun nahe. Auch wenn wir die Euphorie gleich wieder dämpfen müssen, denn Apple wird sich wohl kaum auf ein solches Konzept einlassen und einen Mac wie diesen jemals produzieren. Ian Zelbo stellte sich jedoch vor, dass in einem Gehäuse, das dem Original-Macintosh von 1984 sehr ähnlich sieht, dann aber ein Farbdisplay und mehrere Ports, darunter USB-C und HDMI, verbaut werden könnte. Sogar auf eine Notch im Bildschirm hat der Designer nicht verzichtet.

Since Apple has been using past designs as inspiration, what if… pic.twitter.com/Om1jb0YDzJ — Ian Zelbo (@RendersbyIan) January 31, 2022

Auch über die Marketing-Kampagne von Apple hat sich Zelbo Gedanken gemacht. „Der Macintosh ist da“, schreibt er in seinem kleinen Werbeplakat. „Wir haben uns entschlossen, zu unseren Wurzeln zurückzukehren und etwas zu entwickeln, das dich zurückbringt… weit zurück. Verwandelt durch den M2-Chip. Sticht in jedem Raum hervor. Passt perfekt in dein Leben.“

Wohl eines der größten Mankos dieses ansonsten hübschen nostalgischen Konzepts dürfte der viel zu kleine Bildschirm sein. Im Original-Macintosh von 1984 betrug die Displaygröße lediglich 9 Zoll. Und auch Zelbos Konzept sieht nicht viel größer aus und kommt vielleicht maximal auf 10 bis 11 Zoll, also der Größe eines iPad Air oder iPad Pro 11″. In der Vergangenheit hat der Designer jedoch auch schon praktischere Renderings und Designs erstellt, einige davon finden sich in seinem Twitter-Account.

Konzept/Fotos: Ian Zelbo.