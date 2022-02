Januar 2022: Die besten neuen Spiele für iPhone und iPad

Solltet ihr Apple Arcade abonniert haben, sind zum Anfang des Jahres gleich mehrere Spiele neu hinzugekommen. Während vier von fünf Neuzugängen alte Bekannte sind, zählt Nickelodeon Extreme Tennis zu einer echten Neuerscheinung. Mit Charakteren aus dem Nickelodeon Universum spielt man Tennis, wobei es zahlreiche Extras und Power-Ups gibt. Mehr Details gibt es hier, folgend der Verweis auf die restlichen Arcade Games.

Weitere Neuheiten

Im neuen iOS-Game Please Touch the Artwork (App Store-Link) SOLL man hier um jeden Preis das Kunstwerk berühren. Das Premium-Spiel sieht sich als eine Verknüpfung von entspannenden Puzzles und einem narrativen Adventure und kann zum Preis von 4,99 Euro im deutschen App Store erworben werden. Hier findet man bekannte Werke des niederländischen Künstlers der klassischen Moderne, Piet Mondrian (1872-1944), dessen geometrische Formen und klaren Farben sich perfekt für kleine Puzzles eignen. Spieler und Spielerinnen werden mit abstrakter Kunst konfrontiert und müssen Farben und Linien auf eine Leinwand malen, um Gemälde nachzubilden. Auch von Mondrians bekannten Werken „Broadway Boogie Woogie“ und „New York City I“ sowie seinen „Kompositionen“ wurde das Spiel inspiriert.

Das Bayerische Digital-Ministerium stellt mit Wo ist Goldi? – Sicher Surfen im Netz (App Store-Link) jetzt eine App zur Verfügung, mittels der Kinder auf spielerische Weise mögliche Gefahren im Umgang mit digitalen Medien kennenlernen und verstehen können. Die Lerninhalte sind in eine Spielhandlung integriert und können im Laufe des Spiels entdeckt werden. Der Download der App für iOS und iPadOS ist kostenlos und kann bei 609 MB an freiem Speicherplatz sowie ab iOS/iPadOS 11.0 oder neuer geladen werden. Die Nutzung kann in deutscher oder englischer Sprache erfolgen.

Auf dem Weg des kleinen Jungen liegen zahlreiche knifflige Rätsel, bei denen sich das Kind vor Gesetzlosen verstecken und im Schatten agieren muss. „Verwende ein Arsenal an taktischen Spielzeugen, um an den Desperados vorbeizukommen“, beschreiben die Publisher einen Aspekt des Gameplays. El Hijo unterstützt dabei zudem kompatible Game Controller wie den PS4 Dual Shock oder den Nimbus von SteelSeries. Alternativ ist der Spiele-Titel auch in den entsprechenden Stores für die PlayStation 4, die Nintendo Switch und die Xbox One erhältlich.

Milo and the Magpies (App Store-Link) ist ein Abenteuer im klassischen Point-and-Click-Stil aus der Feder des Künstlers Johan Scherft. Seine handgemalten Hintergründe und Figuren sorgen während des Gameplays für eine idyllische Atmosphäre, und halten zudem viele kleine und liebevolle Details in den Umgebungen bereit.

Die Verschmutzung der Weltmeere ist ein großes Thema: Vor allem riesige Mengen an Plastikmüll sorgen dafür, dass das Gleichgewicht der Ozeane zerstört wird, Tiere verenden und die Artenvielfalt bedroht ist. Das Entwicklerteam von Backpack Games möchte nun auf diesen Umstand aufmerksam machen und hat im Zuge dessen das Spiel Clean the Sea! (App Store-Link) für iPhones und iPads veröffentlicht. Der Freemium-Titel kann ab iOS/iPadOS 11.0 oder neuer sowie bei 262 MB an freiem Speicherplatz auf das Gerät geladen werden, und lässt sich in englischer Sprache spielen.

In Frantic Fall (App Store-Link) muss ein kleiner Ball mit Hilfe der Physik und jeder Menge Geschick in einen Eimer befördert werden. Dazu kann man die verschiedenen Objekte mit einem Fingertipp auf die linke oder rechte Seite des Bildschirms in die jeweilige Richtung drehen.

FIFA Mobile (App Store-Link) wurde grundlegend überarbeitet, bietet eine bessere Grafik, optimiertes Audio und diverse Neuerungen in Sachen Gameplay. Auf neueren Geräten lässt sich FIFA Mobile jetzt mit 60 FPS spielen, wodurch das Spiel noch flüssiger wird, ihr in den Einstellungen das Grafikerlebnis aber manuell anpassen könnt – so wird eine große Kompatibilität mit vielen Endgeräten sichergestellt.