Spotify: Beta-Tester erhalten neue Bedienoberfläche für CarPlay

Wenn ich eines im Auto nicht mehr missen möchte, dann ist es CarPlay. Ganz egal ob es um Navigation oder Musik-Wiedergabe geht, die für die Bedienung im Auto ausgelegte iPhone-Oberfläche ist einfach eine fantastische Sache. Erstmals habe ich CarPlay in einem Seat Leon genutzt, bald komme ich sogar in den „Genuss“ von Wireless CarPlay in einem Skoda Octavia.

Neben Google Maps und Apple Karten, so wirklich entscheiden kann ich mich da noch nicht, kommt bei mir im Auto natürlich auch Spotify zum Einsatz, das sich ja seit iOS 14 auch mit Siri steuern lässt – sehr praktisch. Neue Funktionen rund um Spotify und CarPlay dürfte es schon bald geben.

So the latest Spotify iOS Beta got a great big CarPlay UI update!! This is so much better and brings it in line with Apple Music. Can even see the queue of upcoming songs and tap the artist name on the Now Playing screen to go to that artist. Yay! (@MacRumors @9to5mac) pic.twitter.com/MAI7SWHDlv

— Shaun Ruigrok (@Shaun_R) January 7, 2021