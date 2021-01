TV Remote: App verwandelt iPhone in eine universelle TV-Fernbedienung

Der Entwickler Adam Foot ist in der Vergangenheit bereits mit einigen Apps für iOS in Erscheinung getreten, unter anderem mit einigen medizinischen Anwendungen und dem Shift Keyboard. Mit seiner App TV Remote (App Store-Link) wagte er sich allerdings nun auf anderes Terrain: Eine universell einsetzbare Fernbedienung für Fernseher. Diese lässt sich zum Kaufpreis von 4,49 Euro auf iPhones, iPads und die Apple Watch herunterladen und benötigt dafür mindestens 7 MB an freiem Speicherplatz sowie iOS 14.0 oder neuer.

Ganz neu im App Store ist TV Remote nicht, sie wurde bereits im November 2020 im deutschen App Store veröffentlicht. Mit dem Update auf Version 1.4, das der Entwickler just herausgegeben hat, wurde die Anwendung jedoch nochmals um zwei große TV-Hersteller erweitert: Samsung und LG. Zudem wurden Widgets für iOS 14 integriert, um so den Fernseher auch vom Homescreen aus mit kleinen Aktionen steuern zu können.

TV Remote unterstützt gegenwärtig neben Samsung und LG auch zahlreiche weitere Fernseher-Marken, darunter Hitachi, Sharp, Toshiba, JVC, Techwood und Telefunken. Besitzer von hierzulande sehr beliebten Geräten von Philips oder Medion schauen leider buchstäblich in die Röhre – für die beiden Hersteller besteht bisher noch kein Support. Der Fernseher muss zudem über eine WiFi-Verbindung verfügen.

Zahlreiche Buttons zur Steuerung und Wiedergabe

Beim ersten Öffnen der App sucht TV Remote nach allen vorhandenen Fernsehern im WLAN, um sich mit diesen koppeln zu können. Es heißt dann lediglich, den eigenen Fernseher aus der Liste auszuwählen und die App als Fernbedienung zu autorisieren. Gibt es mehrere unterstützte Fernseher im Haushalt, lassen sich auch mehr als nur einer in TV Remote einbinden. Nach einigen Sekunden sollten Fernseher und App miteinander verbunden sein, und die Steuerung kann über die Navigations-Buttons in TV Remote erfolgen.

Die App hält virtuelle Buttons zum Erkunden der Benutzeroberfläche und der Menüs, der Lautstärke- und Sendersteuerung sowie Verknüpfungen zur Medienwiedergabe, Stummschaltung und zum Zugriff auf den Startbildschirm. Durch Tippen auf die drei Punkte werden noch mehr Optionen wie Untertitel, Senderliste und Sleep Timer angezeigt. Mit meinem Samsung TV wollte sich TV Remote nicht verbinden: Zwar wird das Gerät im WLAN gefunden, aber die Eingabeaufforderung zur Bestätigung der Verbindung auf dem Fernseher wird nicht angezeigt. Ich gehe davon aus, dass dies dem TV geschuldet ist und nicht der App.

Nutzt ihr externe Apps zur Steuerung eures Fernsehers? Wenn ja, welche kommen bei euch zum Einsatz? Wir freuen uns wie immer über eure Erfahrungen und Empfehlungen in den Kommentaren.