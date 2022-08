The Great macOS Wallpaper Bracket: Das ist das beliebteste Mac-Hintergrundbild

Bei den von Apple mit dem jeweiligen Mac-Betriebssystem ausgelieferten Wallpapern scheiden sich die Geister: Einige Nutzer und Nutzerinnen ändern gar nichts und lassen ihren Mac mit dem Standard-Hintergrundbild laufen, bei anderen wird schnell auf ein personalisiertes Wallpaper gewechselt. Im Verlauf der Jahre hat Apple zig verschiedene Hintergrundbilder mit den jeweiligen Betriebssystem-Versionen herausgebracht – von Fotografien aus US-Nationalparks bis hin zu farbenfrohen Grafiken und Space-Ansichten.

Der mittlerweile bekannte Designer BasicAppleGuy hat nun eine große Abstimmung gestartet, die in mehreren Runden verlief und das beliebteste und schönste macOS-Wallpaper küren sollte. Auf seiner Website berichtet BasicAppleGuy über The Great macOS Wallpaper Bracket 2022, so der Name der Aktion.

Knappes Duell der beiden finalen Konkurrenten

Insgesamt standen 18 verschiedene Wallpaper aus allen macOS-Generationen zur Auswahl, die in mehreren Runden gegeneinander angetreten sind. BasicAppleGuy startete ab dem 28. Juni dieses Jahres mit der ersten Runde, über den finalen Sieger wurde nach sechs Wochen zwischen dem 3. und 9. August 2022 abgestimmt. In einem packenden 1:1-Duell lieferten sich das Space-Wallpaper von OS X 10.7 Lion und die landschaftliche Luftaufnahme von macOS Catalina ein Kopf-an-Kopf-Rennen, ehe der Sieger feststand.

Mit nur 36 Stimmen mehr als der Kontrahent und 51,5 Prozent gewann schlussendlich das Hintergrundbild von macOS Catalina den Titel als „Greatest macOS Wallpaper of all time“. Nach 44 Tagen des knallharten Wettbewerbs wurden 1.230 Stimmen in der finalen Runde vergeben und so der Sieger gekürt. Für welches Mac-Wallpaper hättet ihr gestimmt?

Fotos: BasicAppleGuy.