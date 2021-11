The Ramp: Einfach nur ein wenig Skateboard fahren

Der bekannte Publisher Crescent Moon Games hat eine interessante Neuerscheinung für alle Skateboard-Liebhaber im App Store veröffentlicht: The Ramp (App Store-Link). Das Spiel für iPhone und iPad kann kostenlos heruntergeladen und ausprobiert werden, die Finanzierung erfolgt über ein 2,99 Euro teuren In-App-Kauf zur Freischaltung der Vollversion.

Die Besonderheit von The Ramp ist schnell erklärt: In diesem Skateboard-Spiel gibt es keine Highscores, keine Missionen und auch keine Objekte, die erst freigespielt werden müssen. Ihr könnt euch einfach euer digitales Board schnappen und ein wenig in vier verschiedenen Leveln durch die Gegend fahren und Tricks ausführen.

In The Ramp gibt es keine Highscores und Missionen

Ehrlicherweise muss ich sagen, dass mir aber genau das fehlt. Ich brauche eine Herausforderung oder ein Ziel, ich möchte sehen, welche Tricks ich schon erfolgreich ausgeführt habe und wie gelungen mein letzter Run war. Aber vielleicht sieht das bei euch ja ganz anders aus?

Definitiv ein wenig Übung erfordert die Steuerung von The Ramp. Dank des integrierten Tutorials weiß man zwar schnell, wo es wie lang geht, der Weg bis zu einem echten Profi ist aber ziemlich lang. Wer es wirklich versuchen möchte, der greift wohl am besten zu einem Controller.

Am Ende bin ich mir unschlüssig, was ich von The Ramp halten soll. Das Spielgefühl und die Optik gefallen mir richtig gut, allerdings fehlt mir genau das, was das Entwicklerteam mit Absicht weggelassen hat. Schaut euch am besten einfach mal den Trailer an und probiert The Ramp dann selbst aus, das erste der bisher vier Level kostet ja nichts.