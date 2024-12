TOMMI 2024: EMYO-App gewinnt deutschen Kinder-Softwarepreis

Der App Store ist sehr gut gefüllt mit Kinder-Apps und -Spielen für wirklich jede Alters- und Wissensstufe. Um die bei Kindern und Jugendlichen beliebtesten Apps zu küren, gibt es auch in diesem Jahr den Kinder-Softwarepreis TOMMI, dessen Verleihung vom Büro für Kindermedien samt Partnern wie Deutschlandfunk Kultur, dem Deutschen Bibliotheksverband, dem ZDF und dem Kindersender KiKA organisiert wird.

Das spannende am TOMMI-Preis ist die Tatsache, dass zwar eine Fachjury aus Erwachsenen über die Nominierungen bestimmt, über die Gewinner aber danach die Zielgruppe selbst entscheidet. 3.767 Kinder und Jugendliche waren es dieses Jahr, die in 50 öffentlichen Bibliotheken über viele Wochen die unterschiedlichen Spiele getestet und bewertet haben.

Der Gewinner in der Kategorie Apps beim Kinder-Softwarepreis TOMMI ist in diesem Jahr die spielerische Lern-App EMYO. Die ausgezeichnete Smartphone- und Tablet-App bietet Kindern ab acht Jahren eine interaktive Planeten-Welt zum Spielen und Entdecken, damit sie selbstbewusster und mutiger werden. Es wird ein sogenanntes „Growth Mindset“ (eine wachsende Denkweise) gefördert, das Kindern im Alltag bei vielen Dingen helfen kann und sie resilienter macht gegenüber Problemen und Krisen.

Die komplett werbefreie App EMYO verbindet Spielen mit Lernen und widmet sich dabei der grundlegenden Stärkung von Kindern. Denn immer mehr Kinder und Jugendliche schauen in Zeiten von Krieg, Klimakrise und steigenden Preisen pessimistisch in die Zukunft. Für Deutschland zeigt das etwa die aktuelle Studie „Jugend in Deutschland“ mit mehr als 2.000 Befragten: Demnach klagen viele Jugendliche über mentale Belastungen und verlieren ihren Optimismus. Zur Lösung sind hier natürlich in erster Linie Politik, Bildung und Eltern gefragt, aber auch digitale Anwendungen wie EMYO können unterstützen und vorbeugen.

Das sind alle Gewinner in den acht Kategorien

EMYO (App Store-Link) wurde von refutura entwickelt und ist im deutschen App Store für iPhones und iPads erhältlich. Die Anwendung benötigt neben rund 125 MB an freiem Speicherplatz auch mindestens iOS/iPadOS 15.0 oder neuer auf dem Gerät. Alle Inhalte stehen in deutscher Sprache bereit. Die Vollversion von EMYO kann zu Preisen ab 3,99 Euro per In-App-Kauf erworben werden.

Der TOMMI Kinder-Softwarepreis wurde neben der Kategorie Apps auch noch in weiteren Sparten verliehen, darunter Konsole, PC, elektronisches Spielzeug und Bildung. Das sind die TOMMI-Gewinner aus dem Jahr 2024 in allen acht Kategorien:

Apps: Emyo von Refutura

Emyo von Refutura PC: Monster Jam Showdown von PLAION/Milestone

Monster Jam Showdown von PLAION/Milestone Konsole: Astro Bot von Sony Interactive Entertainment

Astro Bot von Sony Interactive Entertainment Jugendpreis Games: Astro Bot von Sony Interactive Entertainment

Astro Bot von Sony Interactive Entertainment Bildung: Little Impacts von Umweltbundesamt/Quantumfrog

Little Impacts von Umweltbundesamt/Quantumfrog Jugendpreis Bildung: Schnitzeljägerei von Dennis Westermann

Schnitzeljägerei von Dennis Westermann Elektronisches Spielzeug: Boxing Bots von Kosmos

Boxing Bots von Kosmos Kita-Bestes Familienspiel: Schnitzeljägerei von Dennis Westermann

Die Verleihung des Kita-Preises erfolgt auf dem Kita-Online-Kongress im März 2025. Auch 2024 fanden inklusive Tests in Bibliotheken statt. Die Initiative „Gaming ohne Grenzen“ hat zum vierten Mal den Prozess begleitet und validiert.