Fly Me to the Moon: Comedy-Drama mit Channing Tatum und Scarlett Johansson jetzt auf Apple TV+

Nach seinem Kinodebüt im Juli feiert „Fly Me to the Moon“ mit Scarlett Johansson und Channing Tatum heute seine Premiere auf Apple TV+. In dem Comedy-Drama, das in den 1960er-Jahren spielt, wird Marketingexpertin Kelly Jones (Johansson) vom Weißen Haus damit beauftragt, eine vorgetäuschte Mondlandung zu inszenieren. Denn ob Apollo 11 es tatsächlich auf den Mond schafft, steht plötzlich zur Debatte – ein Plan B muss her.

Kelly Jones soll also das öffentliche Image der NASA bewahren, während der Leiter der Apollo-11-Mission, Cole Davis (gespielt von Channing Tatum), alles daransetzt, die echte Mondlandung doch noch zu ermöglichen.

Anders als zuletzt „Wolfs“, der Actionkomödie mit Brad Pitt und George Clooney, erhielt „Fly Me to the Moon“ im Juli noch einen großen Kinostart. Allerdings blieb auch hier der Erfolg an den Kinokassen aus. Weltweit spielte der Film etwas mehr als 40 Millionen Dollar ein – deutlich weniger als das geschätzte Produktionsbudget von 100 Millionen Dollar.

Nun startet der Film pünktlich zur Weihnachtszeit exklusiv auf Apple TV+. Der Streaming-Dienst kostet 9,99 Euro pro Monat. Neue Nutzer können ihn sieben Tage lang kostenlos testen. Für alle Unentschlossenen haben wir hier noch einmal den Trailer für euch: