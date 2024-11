Wolfs 2: Fortsetzung der Actionkomödie bei Apple TV+ gestrichen

Trotz gemischter Kritiken ist die Actionkomödie „Wolfs“ mit Brad Pitt und George Clooney vor kurzem zum meistgesehenen Film von Apple TV+ avanciert. Die geplante Fortsetzung wurde nun allerdings gestrichen. Wolfs-Regisseur Jon Watts hat dem Tech-Konzern eine Absage erteilt und begründet die Entscheidung mit einem Vertrauensverlust in das Unternehmen.

Der Grund für den Vertrauensverlust liege in Apples kurzfristiger Entscheidung, Wolfs nicht, wie geplant, in den Kinos zu zeigen, sondern ausschließlich auf Apple TV+ zu veröffentlichen. Diese Entscheidung habe das Unternehmen laut Angabe von Watts vorab nicht mit dem Regisseur abgestimmt, was ihn persönlich schockiert habe.

Ursprünglich sollte der Film in diversen Ländern auch im Kino anlaufen. Der Kinostart in Deutschland wurde dann allerdings vollständig gekippt; in den USA und in Kanada schaffte es „Wolfs“ eine Woche vor der Veröffentlichung des Films auf AppleTV+ in einige wenige Kinos. Apple hatte sich aufgrund finanzieller Misserfolge anderer AppleTV+-Produktionen (Napoleon, Killers of the Flower Moon) an den Kinokassen gegen einen Kinostart von Wolfs entschieden. Berichten zufolge sollen George Clooney und Brad Pitt Teile ihrer Gagen zurückgegeben haben, um einen breiteren Kinostart von „Wolfs“ doch noch zu ermöglichen. Apple blieb jedoch bei seiner Entscheidung.

In der Pressemitteilung, die Apple zum reduzierten Kinostart herausgab, erwähnte das Unternehmen zudem die geplante Fortsetzung zu Wolfs. Auch das hat den Regisseur Watts verärgert, habe er Apple doch im Vorfeld explizit darum gebeten, die Fortsetzung in der Pressemitteilung noch nicht zu thematisieren.

Jon Watts sagte gegenüber Deadline:

„Ich habe Apple Anfang des Jahres meine endgültige Fassung von Wolfs gezeigt. Sie waren extrem begeistert und haben mich sofort beauftragt, eine Fortsetzung zu schreiben. Aber die Verschiebung in letzter Minute von einem versprochenen breiten Kinostart zu einer Streaming-Veröffentlichung war eine totale Überraschung und erfolgte ohne jegliche Erklärung oder Diskussion. Ich erfuhr erst eine Woche vor der Ankündigung davon. Ich war völlig schockiert und bat sie, die Nachricht, dass ich eine Fortsetzung schreibe, bitte nicht zu veröffentlichen. Sie ignorierten meine Bitte und gaben es trotzdem in ihrer Pressemitteilung bekannt, anscheinend um ihrem Streaming-Schwenk eine positive Wendung zu geben. Und so habe ich das Geld, das sie mir für die Fortsetzung gegeben haben, stillschweigend zurückgegeben. Ich wollte nicht darüber sprechen, weil ich stolz auf den Film war und keine unnötige negative Presse erzeugen wollte. Ich habe gerne mit Brad und George (und Amy und Austin und Poorna und Zlatko) zusammengearbeitet und würde es gerne wieder tun. Aber die Wahrheit ist, dass nicht Apple die Wolfs-Fortsetzung abgesagt hat, sondern ich, weil ich ihnen als kreativem Partner nicht mehr vertraute.“

Eine Fortsetzung von Wolfs wird es also nach aktuellem Stand nicht mehr geben. Apple hat sich zu der Kritik von Jon Watts bisher nicht geäußert.

Foto: Apple.