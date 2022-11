Vantrue Dashcams: Heute viele Modelle günstiger kaufen

Anzeige. Ich nutze eine Dashcam im Auto jetzt schon mehrere Jahre und musste sie zum Glück noch nicht aktiv nutzen. Ich habe zwar schon viele Verkehrsteilnehmer gesehen, die es mit der StVO nicht so genau nehmen, als Beweismittel musste ich die Kamera beziehungsweise die Aufnahmen noch nicht einsetzen. Im Notfall bin ich aber gerüstet, da kann der andere Unfallgegner noch so viel lügen, die Aufnahmen beweisen die Echtheit. Falls auch ihr eine Dashcam einbauen wollt, gibt es am Black Friday die Kameras von Vantrue günstiger. Alle Angebote sind bis zum 28. November gültig, eine Übersicht anbei.

Vantrue E1 für nur 119,99 Euro

Die Vantrue E1 (Amazon-Link) nimmt 2,5K Videos mit 1944P/30fps und einem 160 Grad Weitwinkelobjektiv auf. Via Klebehalterung wird die Dashcam an der Frontscheibe montiert, per App könnt ihr auf alle Aufnahmen zugreifen und diese herunterladen. Ebenfalls praktisch: Es gibt eine kleine Fernbedienung, mit der man zum Beispiel Videos speichern kann, damit diese nicht überschrieben werden. Die E1 ist dabei besonders kompakt, die Kamera selbst ist nur 35 x 45 x 45 Millimeter groß, mit Halterung kommt man auf eine Gesamthöhe von 83 Millimeter. Die Vantrue E1 gibt es in Grau, Blau und Rot für nur je 119,99 Euro statt 149,99 Euro.

Vantrue N4 für 179,99 Euro

Die Vantrue N4 (Amazon-Link) bietet ein tolles Gesamtpaket, da hier nicht nur nach vorne gefilmt wird, sondern auch in den Innenraum. Zusammen mit der rückseitigen Kamera lässt sich auch der rückwärtige Verkehr aufzeichnen. Nach vorne wird mit 4K aufgezeichnet, die Innen- und Rückkamera bieten 1800p. Die beliebteste Variante von Vantrue kostet aktuell nur 179,99 Euro statt 249,99 Euro.

Vantrue X4S für 143,50 Euro

Die Vantrue X4S ist ebenfalls im Angebot und kostet einzeln nur noch 143,50 Euro (Amazon-Link) statt 184 Euro, die Version mit Rückkamera liegt bei 164,39 Euro (Amazon-Link) statt 215 Euro. Hier kann mit 4K aufgezeichnet werden, zudem lassen sich Videos über das 5 GHz WLAN deutlich schneller aufs Smartphones übertragen. Über das 3 Zoll Display könnt ihr alle Einstellungen vornehmen, natürlich funktioniert das auch per App. Ansonsten gibt es auch hier eine Kollisionserkennung sowie eine Parküberwachung.

Angebot VANTRUE X4S WiFi Dashcam Auto 4K 30FPS, 1920X1080P 120FPS Vorne, Sternenlicht Nachtsicht, 24Std.... 【4K Dash Cam& 1080P/120FPS&Versteckte Dashcam】X4S dasch-cam umfasst OV 8M Sensor(8 MP). Die Dash-Kamera erfasst die Straßendetails bei...

【5GHz WiFi / GPS extra】X4S Dash Cam besitzt eingebautes 5G/2.4GHz WiFi. Dank der WiFi-Funktion kann die Kameras eine Verbindung zu Ihrem Handy...

Angebot VANTRUE X4S Dual Dashcam Auto 4K+1080P WiFi , 2560X1440P 60FPS Vorne, Sternenlicht Nachtsicht,... 【4K Dual Dash Cam&Vorne 1080P/120FPS】VANTRUE X4S Dashcam umfasst OV Sensor (front 8MP) und Starvis Sensor(rück). Die Dash-Kamera erfasst die...

【5GHz WiFi / GPS extra】X4S Dash Cam besitzt eingebautes 5G/2.4GHz WiFi. Dank der WiFi-Funktion kann die Kameras eine Verbindung zu Ihrem Handy...

Vantrue S2 für 179,99 Euro

Die Vantrue S2 ist ebenfalls im Angebot und kostet in der Single-Variante 179,99 Euro (Amazon-Link) statt 249,99 Euro, die Version mit zusätzlicher Rückkamera kostet 219,99 Euro (Amazon-Link) statt 299,99 Euro. Die Frontkamera nimmt das Geschehen nach vorne als auch das Geschehen im Innenraum auf. Nach vorne gibt es 2K, für den Innenraum Full-HD. Die S2 ist kompakt und nimmt nicht so viel Platz an der Scheibe ein. Mit den Weitwinkelkameras kann man einen besonders großen Bereich aufzeichnen.

Angebot VANTRUE S2 Dual Dashcam Auto Kamera 2K+ 1080P mit WiFi, 3 Zoll Touchscreen, GPS,... 【2K+1080P Dashcam & 3 Zoll Touchscreen】S2 Dashcam enthält OV-Sensor (Vorne) und Sony-Sensor (Kabine), Chip ist Novatek NT96670. Erweiterte...

【WiFi & Eingebaut GPS】S2 Dash cam verfügt über integriertes WiFi für eine einfache Verbindung mit Ihrem Handy. Mit Hilfe der VANTRUE-App ist...

Angebot VANTRUE S2 3 Lens Dashcam Auto Kamera 2K+Dual 1080P mit WiFi, 3 Zoll Touchscreen, GPS,... 【3 Zoll 360° Touchscreen】Der 3-Zoll-Touchscreen des S2 Dashcam kann die mühsame Tastenbedienung eliminieren und Ihre Hände vollständig...

【3 Lens Dash Cam】: S2 Kamera kann gleichzeitig 3Wege-Videos mit der Front, Kabine und Rückkamera mit scharfen 1440P + 1080P + 1080P aufnehmen....

Speicherkarte separat kaufen

Beachtet: Eine entsprechende Speicherkarte muss separat erworben werden. Besonders bei 4K Aufnahmen werden schnelle Karten vorausgesetzt, hier sollte U3 auf der Karte stehen. Maximal sind 512 GB verwendbar, kleinere Karten tun es aber auch.

Angebot SanDisk 128 GB Extreme PRO microSDXC-Karte + SD-Adapter + RescuePRO Deluxe, bis zu 200 MB/s, mit... Die SanDisk Extreme PRO microSDXC ist ideal geeignet für alle Android Smartphones und Tablets, sowie Drohnen oder Actioncams

Für eine bessere App- Performance und schnelleres Laden sorgt die microSD Karte durch den vorhandenen A2 Leistungsstandard

Angebot SanDisk 512 GB Extreme PRO microSDXC-Karte + SD-Adapter + RescuePRO Deluxe, bis zu 200 MB/s, mit... Die SanDisk Extreme PRO microSDXC ist ideal geeignet für alle Android Smartphones und Tablets, sowie Drohnen oder Actioncams

Für eine bessere App- Performance und schnelleres Laden sorgt die microSD Karte durch den vorhandenen A2 Leistungsstandard

Black Friday auch direkt im Hersteller-Shop

Die gleichen Rabatte gibt es auch im offiziellen Hersteller-Shop unter www.vantrue.us/de – hier müsst ihr zusätzlich den Gutscheincode vantruelan verwenden.