Vinland Tales: Action-RPG mit Survival-Elementen ab sofort vorbestellbar

Das Entwicklerteam von Colossi Games hat in der Vergangenheit bereits mit einigen Mobile Games im deutschen App Store auf sich aufmerksam gemacht: Daisho – Survival of a Samurai (App Store-Link) und Gladiators – Survival in Rome (App Store-Link) stammen aus der Feder des in Zypern ansässigen Studios. Nun hat man mit Vinland Tales: Erste Siedler (App Store-Link) ein weiteres Spiel in der Pipeline, das sich ab sofort im deutschen App Store vorbestellen lässt.

Geplant ist das Release von Vinland Tales für den 20. November dieses Jahres. Um das Spiel dann herunterladen und absolvieren zu können, ist mindestens iOS bzw. iPadOS 15.0 oder neuer sowie rund 1 GB an freiem Speicherplatz erforderlich. Laut Angaben von Colossi Games wird Vinland Tales auch komplett in deutscher Sprache zu spielen sein.

Vinland Tales wird vom Entwicklerteam als „ein Survival-Action-Rollenspiel, das in der Entdeckungsära der Wikingergeschichte spielt“, beschrieben. Während man von Island aus segelst, stößt die eigene Mannschaft auf unbekanntes Land, und es liegt an den Spielern und Spielerinnen, den Clan zu führen, um eine Kolonie aufzubauen und das eigene Vermächtnis zu gestalten.

Aber was wäre ein solches Spiel ohne erschwerende Faktoren? Die wilde Natur und andere Stämme werden das errichtete Dorf nicht verschonen, wenn sie das verteidigen, was ihnen gehört. Es liegt also am König der Nordmänner, die Heimstatt zu schützen, erweitern und dann tiefer ins Vinland vorzudringen: „Kämpfe, baue, suche und herrsche in diesem Strategiespiel, einem Sandkastenabenteuer und dem Aufbau von Geschichte“, erklärt das Entwicklerteam. Manuel Prueter, Gründer von Colossi Games, berichtet darüber hinaus zur eigenen Neuerscheinung:

„Wir wollten ein Spiel schaffen, das über das typische Survival-RPG hinausgeht. In Vinland Tales spielen die Spieler nicht nur als einsame Überlebende, sondern übernehmen die Verantwortung für die Führung eines Clans, die Verwaltung von Ressourcen und die Organisation von Raubzügen gegen andere Dörfer, während sie gleichzeitig eine atemberaubende Grafik genießen, die die Wikingerzeit zum Leben erweckt.“

Überleben und Crafting als Kernaspekte des Spiels

Vor allem der Aspekt des Überlebens spielt in Vinland Tales eine übergeordnete Rolle: Sicherheit ein Luxus und das Überleben das einzige Ziel. Man muss Ressourcen finden, um einen Unterschlupf zu bauen, Essen und gesunde Tränke kochen, um sich zu ernähren, und die Ausrüstung verbessern, um ein furchterregender Krieger zu werden. Während man die frostige Umgebung und die dunklen Höhlen erkundet, wird man zudem auf eine Vielzahl von Herausforderungen stoßen, die die Kampffähigkeiten auf eine harte Probe stellen: Von der Abwehr von Banditen und wilden Tieren in den Kiefernwäldern bis hin zum Durchqueren des tückischen Sumpflandes ist jeder Schritt ein Kampf ums Überleben.

Um genügend Ressourcen zum Überleben zu haben, setzt Vinland Tales auch auf erweitertes Crafting. So lassen sich Nahrungsmittel herstellen, um mehr Ausdauer zu erhalten, das Dorf ausbauen, die Waffenkammer verbessern oder handgefertigte Produkte im Tausch gegen andere Bedürfnisse verkaufen. Arbeitsstationen wie ein Kochtopf, die Jagdhütte, Sägeböcke und Steinschneider, ein Schneidertisch, die Schaffarm, die Eisenerzschmelze und viele mehr helfen, das Überleben zu sichern. Arbeiten an diesen Arbeitsplätzen können zudem delegiert werden, indem Dorfbewohner und -bewohnerinnen zur Hilfe gebeten werden.

Vinland Tales: Erste Siedler soll laut Angaben von Colossi Games am 20. November 2024 seine Zelte im App Store aufschlagen. Über die Preisgestaltung ist bislang noch nichts bekannt, im deutschen App Store steht lediglich ein „Gratis“ unter dem Button zur Vorbestellung. Da die anderen beiden Games des Studios auf ein Freemium-Konzept mit In-App-Käufen setzen, ist wohl auch bei Vinland Tales davon auszugehen, dass hier eine ähnliche Monetarisierung zum Einsatz kommen wird. Auf der offiziellen Website zum Spiel sowie im abschließenden YouTube-Video gibt es weitere Eindrücke zur Neuerscheinung.