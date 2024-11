Headspace: Früher Black Friday-Rabatt reduziert Jahresabo um 50 Prozent

In einem hektischen Alltag, in dem Termin auf Termin folgt, Deadlines eingehalten werden müssen und auch Familie oder der Freundeskreis ihre Zeit einfordern, ist es umso mehr von großer Bedeutung, zumindest einige Minuten für sich selbst zu haben und den Stress des Tages hinter sich lassen zu können. Genau dieses Ziel verfolgt Headspace (App Store-Link), eine Meditations- und Achtsamkeits-App für iPhone, iPad und die Apple Watch.

Headspace ist mittlerweile schon seit mehr als zehn Jahren am Markt und erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit im Bereich Achtsamkeitspraxis. Im Jahr 2023 gewann Headspace in der Kategorie „Sozialer Einfluss“ sogar einen Apple Design Award. Wer die App nutzen möchte, braucht neben rund 688 MB an freiem Speicherplatz auf dem Gerät auch mindestens iOS/iPadOS 15.0 bzw. watchOS 9.0 oder neuer. Alle Inhalte von Headspace stehen seit März 2019 auch in deutscher Sprache zur Verfügung.

Das Hauptaugenmerk von Headspace liegt in Meditations-Übungen zu verschiedenen Themen, von denen mittlerweile 500 geführte Meditationen unterschiedlichster Länge bereitstehen. Von schnellen 3-Minuten-Meditationen bis hin zu längeren Achtsamkeitsmeditationen findet sich für jeden Anwendungszweck etwas. Neben Übungen zum Stressabbau, Atemübungen, geführten Läufen, Yogabegleitungen und einem Monatskurs für achtsame Fitness liegt ein Hauptaugenmerk von Headspace auch auf Schlafmeditationen und entspannenden Klängen zum Einschlafen. Eine Fortschrittsverfolgung, Zielsetzungen und tägliche Erinnerungen helfen, kontinuierlich am Ball zu bleiben.

Auch Monatsabo ist im Preis reduziert

Wer Headspace ausprobieren möchte, kann die App zunächst kostenlos aus dem deutschen App Store herunterladen. Für den vollen Funktionsumfang mit allen Übungen, Klängen und Meditationen ist ein Abonnement notwendig, das bislang 57,99 Euro im Jahr kostete. Im Rahmen eines Black Friday-Angebots bietet das Entwicklerteam das Jahresabo vom 12. November bis zum 4. Dezember dieses Jahres mit 50 Prozent Rabatt an, so dass pro Jahr lediglich 28,99 Euro fällig wird. Das Monatsabo kostet gleichermaßen statt 12,99 Euro dann nur 6,49 Euro.

Auf der Aktionsseite von Headspace kann das Angebot in Anspruch genommen werden. Bitte beachtet, dass ihr gegebenenfalls vorher kündigen müsst, damit sich das Abo nicht nach einem Jahr selbständig verlängert. Headspace kann sowohl über die mobile App als auch in einer Webversion genutzt werden und bekommt aktuell im deutschen App Store sehr gute 4,8 von 5 Sternen spendiert.