Pollenflug-Vorhersage: iPhone-App bekommt neues Design und optimierte Startseite

Die Frühblüher haben mir zu schaffen gemacht. Erle und Haselnuss haben mir eine verstopfte Nase und juckende Augen bereitet. Aktuell ist die Belastung nicht mehr ganz so hoch, was mir zugute kommt. Mit passenden Apps lässt sich schnell prüfen, welche Gräser und Pollen gerade unterwegs sind. In meiner Übersicht habe ich euch ja mehrere Pollen-Apps vorgestellt, heute möchte ich jedoch gesondert auf die App Pollenflug-Vorhersage von Hexal (App Store-Link) eingehen, denn hier gibt es ein großes Update.

Schon vor dem Update hat mir die App gut gefallen, da mit farblichen Icons die aktuelle Pollen-Belastung schön dargestellt wird. Die Startseite hat man jetzt aber umgebaut und zeigt nicht mehr alle Gräser und Pollen auf dem Startbildschirm an, sondern nur eine kompakte Vorhersage. Mit einem Klick kann man weiterhin den ganzen Bericht aufrufen.

Darüber hinaus kann man über die Startseite jetzt einen neuen Eintrag ins Tagebuch schreiben und bekommt über ein Diagramm angezeigt, wie das aktuelle Befinden war. Mit einem weiteren Klick lassen sich alle Tagebuch-Einträge ansehen. Etwas weiter unten gibt es dann auch Werbung für die eigenen Hexal-Produkte.

Das neue Design ist modern, weiterhin kann man auch eine Karte aufrufen oder erweiterte Arznei von Hexal einsehen.

Kurzes Fazit

Die Pollenflug-Vorhersage-App von Hexal ist optisch schön gemacht und erlaubt einen schnellen Blick auf den aktuellen Pollenflug und dessen Vorhersage für die nächsten Tage. Die Hinweise auf die Arznei kann man links liegen lassen, wenn man ohnehin schon verträgliche Helferlein nutzt. Das Update ist gelungen und steht im App Store zum Download bereit.