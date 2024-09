Zendure AIO 2400 im Test: Das schönste Balkonkraftwerk ist „idiotensicher“

Das wohl beste Balkonkraftwerk mit Speicher kommt aus dem Hause Anker. Wir haben euch die Solarbank 2 Pro schon ausführlich im Rahmen eines Tests näher gebracht, allerdings wollen wir heute das System Zendure AIO 2400 genauer beleuchten. Wenn ihr das Augenmerk auf ein besonders schönes Design legt, seid ihr beim Zendure AIO 2400 an der richtigen Adresse. Da ich das Balkonkraftwerk ausprobiert habe, kann ich euch alle Details mit auf den Weg geben.

Der Lieferumfang und die Installation

Ich habe mich für ein Komplettset entschieden und nicht nur den Speicher Zendure AIO 2400 erhalten, sondern auch vier flexible Solarpaneele sowie einen 800-Watt-Wechselrichter von Deye. Während der Speicher selbst 999 Euro statt 1.799 Euro kostet, bezahlt ihr für das Set 1.697 Euro statt 2.499 Euro. Im Lieferumfang ist alles enthalten, damit ihr direkt mit der Installation beginnen und Solarstrom erzeugen könnt.

Die vier flexiblen Solarmodule sind mit jeweils 210 Watt Peak-Leistung ausgestattet und damit perfekt für den Einsatz mit dem Zendure AIO 2400 geeignet. Die Module müsst ihr anhand der Anleitung verkabeln und könnt sie mit den mitgelieferten Edelstahl-Kabelbindern sicher an eurem Balkon befestigen. Die meisten Balkone sind zwar quadratisch oder rechteckig, aber die flexiblen Module lassen sich um bis zu 210 Grad biegen und eignen sich daher auch für runde Balkone oder andere unebene Untergründe. Da die Module auf jeder Seite mehrere Ösen bieten, ist eine sichere Installation ein Kinderspiel.

Ihr müsst jedoch aufpassen, denn die mitgelieferten Kabel könnten zu kurz sein. Die Kabellängen sind eigentlich dafür ausgelegt, dass der Speicher am Ende in der Mitte steht. Im Alltag ist das aber eher unwahrscheinlich, da man das Speichermodul eher rechts oder links am Rand platziert. Dann benötigt man fast immer Kabelverlängerungen, die ihr euch günstig bei Amazon bestellen könnt. Ihr müsst ganz normale Verlängerungskabel auswählen, zum Beispiel diese hier.

Nachdem die Installation am Balkon schnell abgeschlossen ist, könnt ihr alle Stecker verbinden und die Kabel am besten ordentlich zum Speicher führen. Der Mikrowechselrichter verschwindet glücklicherweise im Zendure AIO 2400, da man ihn hinten festschrauben kann. Der mitgelieferte Wechselrichter ist natürlich kompatibel, wobei Zendure angibt, dass 99 Prozent aller Mikrowechselrichter mit dem eigenen System kompatibel sind. Auch hier müsst ihr die entsprechenden Kabel verbinden und könnt dann das ganze System einfach an eine Steckdose anschließen.

Zendure AIO 2400 verfügt über zwei MPP-Tracker

Der Zendure AIO 2400 hat zwei MPP-Tracker mit an Bord, wobei einer 400 und der andere 800 Watt Input unterstützt. Wenn ihr die Solarmodule an einem Balkongeländer nutzt, habt ihr kaum eine Möglichkeit, diese genauer auszurichten, da der Balkon die Richtung vorgibt. Wenn ihr flexibler seid, könnt ihr jedoch mit den zwei Eingängen den Solaroutput erhöhen, indem ihr die Module in verschiedene Himmelsrichtungen ausrichtet.

Der Zendure AIO 2400 Speicher ist ein Design-Highlight

Klar, wenn man den Speicher unauffällig platziert, spielt das Design keine große Rolle. Stellt man den Speicher aber prominent auf den Balkon oder nutzt ihn gar in den eigenen vier Wänden, ist der Zendure AIO 2400 ein Design-Highlight. Mit einem Standfuß könnt ihr den Aufstellort flexibel wählen und von hochwertigen Materialien profitieren.

Auf der Front gibt es zwei Knöpfe, die man aber so gut wie nie bedienen muss. Das Gitter-Design ist ansprechend, und kleine LEDs spielen sogar Lichteffekte ab, die einen Status visualisieren können. Wenn ihr keine Beleuchtung wünscht, könnt ihr diese auch per App abschalten.

Der Name AIO 2400 kommt übrigens nicht von ungefähr. AIO steht für “All in One” und die Zahl gibt die maximale Kapazität des Speichers an, nämlich 2400 Wattstunden. Mit an Bord ist auch eine Heizung, sodass man den Speicher auch outdoor bei bis zu -20 Grad Celsius betreiben kann.

Zendure AIO 2400 ist idiotensicher

Das Wort “idiotensicher” mag ich eigentlich nicht, aber ich will damit sagen, dass der Speicher kinderleicht zu installieren ist und auch die Handhabung per App keine Probleme bereitet. Ein Elektriker ist nicht notwendig, da man lediglich einen Stecker in die Steckdose stecken muss, außerdem funktioniert die komplette Installation ohne Bohren. Solltet ihr in einer Mietwohnung wohnen, solltet ihr jedoch vorher mit eurem Vermieter klären, ob eine Eigeninstallation okay ist oder ob eine fachgerechte Installation durch einen Betrieb erforderlich ist.

Balkonkraftwerk einfach per App steuern

Sind die Solarmodule einmal installiert, alle Kabel verdrahtet und der Zendure AIO 2400 angeschlossen, müsst ihr nur noch auf viel Sonne hoffen. In der zugehörigen Zendure-App könnt ihr das Balkonkraftwerk mit eurem WLAN und Bluetooth verbinden und alle Einstellungen bequem am Smartphone tätigen. Auf der Startseite könnt ihr sofort sehen, wie viel Strom gerade produziert, wie viel gespeichert und wie viel Strom aktuell eingespeist wird.

In einer schön aufbereiteten Statistik könnt ihr außerdem einsehen, wie viel Solarstrom ihr pro Tag, Monat oder Jahr produziert habt. Des Weiteren könnt ihr selbst bestimmen, in welchem Modus das Balkonkraftwerk arbeiten soll. Zur Auswahl stehen folgende:

Akkuprioritätsmodus : Bestimme einen bevorzugten Zeitraum, währenddessen der Solarladevorgang Vorrang hat, und begrenze die Ausgangsleistung des AIO 2400 auf ungefähr 100 Watt für den Haushalt. Überschüssiger Strom wird in dem angeschlossenen Akku gespeichert.

: Bestimme einen bevorzugten Zeitraum, währenddessen der Solarladevorgang Vorrang hat, und begrenze die Ausgangsleistung des AIO 2400 auf ungefähr 100 Watt für den Haushalt. Überschüssiger Strom wird in dem angeschlossenen Akku gespeichert. Terminmodus : Passe die Leistung des Wechselrichters je nach Zeitraum an.

: Passe die Leistung des Wechselrichters je nach Zeitraum an. Intelligenter Abgleichsmodus : Passen die Ausgangsleistung des AIO 2400 in Echtzeit anhand der Summe des Echtzeit-Stromverbrauchs (Verbrauch von Überwachungsgeräten + Grundverbrauch) an.

: Passen die Ausgangsleistung des AIO 2400 in Echtzeit anhand der Summe des Echtzeit-Stromverbrauchs (Verbrauch von Überwachungsgeräten + Grundverbrauch) an. Smart-CT-Modus: AIO 2400 passt seine Ausgangsleistung in Echtzeit an den Verbrauch der überwachten Leistung von Smart CT an, beispielsweise dem Shelly Pro 3EM.

Hat man die Einstellungen einmal vorgenommen, muss man eigentlich nicht mehr viel ändern. Wenn ihr jedoch aus welchen Gründen auch immer einen anderen Modus bevorzugt, könnt ihr das schnell per App tun.

Mit Shelly Pro 3EM Geräte überwachen

Ihr wollt die Waschmaschine immer dann benutzen, wenn die Sonne scheint oder der Speicher voll ist? Dann könnt ihr einen smarten Zwischenstecker einsetzen und so den Verbrauch überwachen. Den Zwischenstecker könnt ihr ebenfalls in der Zendure-App einrichten und verwenden.

Mein Fazit zum Zendure AIO 2400

Eines ist klar: Ein Balkonkraftwerk ist in der Anschaffung nicht günstig. Zendure bietet mit dem AIO 2400 aber eine einfache All-in-One-Komplettlösung an, die kinderleicht einzurichten ist. Am Ende des Tages tut ihr der Umwelt etwas Gutes und produziert Solarstrom direkt vor eurer Haustür, um so nicht nur die Grundlast abzudecken, sondern auch in den Abendstunden vom gespeicherten Strom zu profitieren. Dabei ist der Zendure AIO 2400 optisch ein Highlight, wobei ein Betrieb im Freien kein Problem darstellt. Die zugehörige App ist einfach zu bedienen, auch wenn die Übersetzung an einigen Stellen besser sein könnte.

Am Ende des Tages muss man auch ausrechnen, ab wann sich ein Balkonkraftwerk amortisiert. Das hängt natürlich von vielen Faktoren ab, zum Beispiel der Himmelsrichtung, der Anzahl der Module, der eigenen Grundlast, der Anzahl an Geräten im Haushalt und mehr. Die HWT-Berlin bietet einen nützlichen Solarrechner an, der ungefähre Werte liefert.

Beachten muss man, dass der Zendure AIO 2400 ein eigenständiges System ist, das sich nur einmal mit einem weiteren AIO 2400 erweitern lässt. Weitere Speicher-Upgrades sind nicht möglich.

Letztendlich finde ich das System Zendure AIO 2400 sehr gut, da es funktional und auch optisch ansprechend ist. Andere Hersteller haben schon gezeigt, dass es noch besser geht, allerdings bleibt dann der Faktor Design oft auf der Strecke.

Anmerkung: Ich habe leider keine eigenen Bilder eingebunden, da ich das System auf meiner Hausbaustelle getestet habe. Optisch sind da keine schönen Fotos entstanden.

