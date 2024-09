Nuki Smart Lock: Ab Dienstag mit verbessertem Power Pack

Letzte Woche haben wir uns im Rahmen der IFA mit Martin Pansy, einem der Gründer und Erfinder des Nuki Smart Locks, in Berlin getroffen. Große Neuheiten hatte er für uns noch nicht im Gepäck, üblicherweise stellt Nuki seine Neuheiten ja im November vor. Eine kleine News gab es dann aber doch.

Nachdem es bereits seit vergangenem Jahr mit dem Nuki Smart Lock 4.0 Pro mitgeliefert wird, bekommt ihr das Nuki Power Pack der zweiten Generation ab Dienstag auch als separates Zubehör. Perfekt, um das Nuki ohne Pro oder ein bestehendes Smart Lock damit auszurüsten.

Nuki Power Pack jetzt mit allen USB-C-Ladegeräten kompatibel

In der zweiten Generation wurde beispielsweise die Ladeelektronik angepasst, so dass das neue Nuki Power Pack auch mit Schnell-Ladegeräten verwendet werden kann. Es ist somit mit allen USB-C-Ladegeräten kompatibel, was zuvor nicht der Fall war.

„Vor allem geht es uns bei der neuen Zelltechnologie des Power Packs, wie der Name schon sagt, aber um Power. Es ist uns gelungen, den Energieverlust im Stand-by-Modus zu reduzieren. Weniger Selbstentladung führt zu mehr nutzbarer Kapazität in realen Nutzungsszenarien“, lässt uns Jürgen Pansy, Chief Innovation Officer bei Nuki, wissen. Er erklärt auch, dass das neue Power Pack auf dem Papier eine geringfügig geringere Kapazität aufweist: „Aber es war sinnvoller, auf eine Akku-Technologie zu setzen, die zwar nicht so viel nominelle Kapazität hat, dafür aber länger halten kann und daher mehr nutzbare Kapazität liefert.“

Ab morgen könnt ihr zuschlagen, wir werden den passenden Produktlink hier hinterlegen, damit ihr das Türschloss direkt bei Nuki bestellen könnt.

Unabhängig davon bekommt ihr bei Amazon derzeit das Nuki Smart Lock der vierten Generation zum Vorteilspreis. Statt 189Euro bezahlt ihr nur 153,62 Euro, wenn ihr auf der Produktseite den Coupon aktiviert.

