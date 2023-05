Amazon stellt vier neue Echo-Geräte mit Alexa vor

Mit dem Start von Matter sind die Alexa-Lautsprecher von Amazon noch einmal ein bisschen interessanter geworden, denn immerhin lassen sich damit nun auch Matter-fähige Smart Home Geräte steuern, die bisher nur im Apple-Kosmos unterwegs waren. Heute hat Amazon gleich eine ganze Ladung neuer Echo-Geräte vorgestellt, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen.

Echo Pop: Neues Design mit neuen Farben

10 Euro günstiger als der Echo Dot der fünften Generation will der neue Echo Pop auf Kundenfang gehen. Neben Weiß und Anthrazit ist er auch in Lavendel und Blaugrün erhältlich. Separat erhältliche Echo Pop-Sleeves gibt es für 22,99 Euro in Blau, Rot, Orange, Grau, Lila, Violett und Fluoreszierend. Der Echo Pop wird vom Amazon AZ2 Neural Edge-Prozessor angetrieben und verfügt über einen nach vorne abstrahlenden, direktionalen Lautsprecher. Hier werden die ersten Praxis-Tests zeigen müssen, ob der Klang tatsächlich überzeugen kann.

Echo Show 5: Verbesserter Klang mit tieferen Bässen

Definitiv verbessert ist der Klang beim neuen Echo Show 5. Ausgestattet mit einem fünf Zoll großen Display und einer integrierten Kamera bietet die neue Generationen einen verbesserten Klang. Das neue Lautsprechersystem bietet doppelt so viel Bass und einen klareren Klang, dank des neuen Chips arbeitet der Echo Show 5 zudem 20 Prozent schneller.

Echo Show 5 Kids: Speziell für Kinder

Der neue Echo Show 5 Kids ist im Weltraum-Design gestaltet und beinhaltet ein Jahr Amazon Kids+ sowie die Zwei-Jahre-Sorglos-Garantie – wenn das Gerät kaputt geht, kann man es zurückschicken und Amazon ersetzt es kostenlos. Amazon Kids für Alexa bietet kindgerechte Antworten, Witze, Filter für Songs mit anstößigen Inhalten und vieles mehr. Kinder können Alexa um Hilfe bei den Hausaufgaben bitten, Videoanrufe mit von den Eltern genehmigten Kontakten starten, mit interaktiven Skills spielen, Alexa bitten, eine Gute-Nacht-Geschichte vorzulesen oder den Wecker stellen, um sich von der Stimme ihrer Lieblingscharaktere wecken zu lassen. Darüber hinaus können sie den Startbildschirm des Echo Show 5 Kids und das Erscheinungsbild der Uhr ganz einfach anpassen.

Echo Auto: Jetzt auch in Deutschland

In den USA ist Echo Auto schon vor einer ganzen Weile gestartet, jetzt gibt es das 69,99 Euro teure Gadget auch in Deutschland. Der kleine Adapter mit fünf integrierten Mikrofonen stellte eine Verbindung zum Smartphone her und ermöglicht über die Alexa-App zahlreiche Funktionen. Mit dem Echo Auto ist es möglich Musik abzuspielen, Anrufe zu tätigen, kompatible Echo-Geräte zu steuern, Podcasts und Nachrichten zu hören sowie Kalendereinträge oder Aufgabenlisten zu erstellen während der Blick auf der Straße und die Hände am Lenkrad bleiben. Auch Smart Home Geräte können direkt aus dem Auto heraus gesteuert werden.